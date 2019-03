Les journalistes algériens décédés au Vietnam évoqués à notre Forum : Pour un meilleur hommage

Le 8 mars 1974, 15 journalistes faisant partie de la délégation qui accompagnait le président défunt Houari Boumediene lors d’un périple dans plusieurs pays d’Asie, disparaissent dans un crash d’avion alors qu’ils s’apprêtaient à rentrer au pays.

Ils décédent en même temps que 5 autres journalistes vietnamiens ainsi que les 3 membres d’équipage. C’est en hommage à ces journalistes morts pour le devoir que le Forum de la mémoire organisé conjointement par le journal El Moudjahid et l’association Machaal Echahid est revenu hier, apportant plus de témoignages sur cette catastrophe qui laisse courir jusqu’à présent quelques interprétations.

Mahieddine Amimour, témoin vivant, réfute catégoriquement une quelconque fomentation de parties étrangères, confirmant qu’il s’agit purement d’un accident. Tout en rappelant que c’était déjà le troisième deuil national (mort de Khemisti en 1963 et le crash d’un avion militaire à Khemis El-Khechna en 1971), l’ancien ministre de l’Information a affirmé qu’il s’agissait d’une mauvaise appréciation du pilote de l’Antonov 24 de l’armée vietnamienne.

Cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la commémoration du 45ème anniversaire de la disparition de ces martyrs du devoir a permis au Dr. Mahieddine Amimour, lors de sa présentation de rappeler certains points qu’il jugera importants. Il mettra en exergue, en premier, que «ce crash de 1974 n’était pas une tentative d’assassinat dirigée contre le défunt président Houari Boumediene». Le deuxième point mis en relief a été l’appel lancé en direction de la presse publique nationale aux fins de donner le nom d’un établissement, voir d’une institution, aux victimes de ce crash.

L’invité du forum a déploré le fait «qu’aucun boulevard, ni établissement ne soient baptisés des noms des 15 journalistes algériens, victimes du crash, ceci d’autant qu’ils ont tragiquement disparu dans le cadre de l’exercice de leur fonction». L’orateur a conclu son intervention par un vibrant hommage rendu à ces martyrs du devoir en rappelant à la jeune génération les sacrifices qu’impose ce métier, et les conditions souvent difficiles dans lesquelles il se pratique.



Les circonstances de la tragédie



Prenant la parole, à son tour, l’écrivain et journaliste, Mahmoud Boussoussa, ancien cadre du quotidien El Moudjahid, a rendu hommage aux 15 défunts, en rappelant leurs noms et fonctions. Il s’agit, précisera-t-il, de Salah Dib (présentateur à la télévision nationale), Abderrahmane Kahouadji (responsable des émissions spécialisées à la TV), Mahmoud Midat (présentateur de l’émission «lumières sur les wilayas», Mustapha Kebboub, Abdelkader Boudjmia, Mohamed Bekkaï et Larâredj Boutrif (cameramen) à la télévision nationale, Rabah Haned et Sebti Mouaki (preneurs de son à la Télévision), Ahmed Abdellatif et Mohamed Taleb (journaliste et photographe à l’APS), Mohamed Sahraoui (photographe au journal Echaâb), Tayeb Harket (photographe au commissariat politique de l’armée), Jijali Jidar (attaché à la direction de l’information à la Présidence de la République) et Mohamed Taa Allah (sous directeur à la Présidence de la République.

Il était, précédemment, journaliste au quotidien Echaâb). M. Boussoussa détaillera les circonstances de l’accident qui a ébranlé l’opinion publique .`

« Cette tragédie a eu lieu le 08 mars 1974 au matin a l’aérodrome militaire de Hanoi .

Après la cérémonie d’adieu organisée en l’honneur de la délégation officielle algérienne a l’aéroport international, les 15 journalistes ont pris place a bord d’un avion « Antonov 24 « qui devait les conduire a l’aérodrome militaire situé a 60 km ou ils devaient emprunter l’avion présidentiel pour regagner Alger.

Il pleuvait a torrent ce jour là « raconte M Boussoussa ajoutant que «quelques secondes, avant l’arrivée à l’aéroport militaire, le pilote avait remarqué que la piste ne suffisait pas pour l’atterrissage. Il a donc décidé de redécoller. Cependant, au moment du décollage, l’avion a heurté des arbres et l’accident est survenu».

L’avion s’est écrasé à quelques mètres de l’aéroport militaire et tous les passagers à bord ont trouvé la mort. Il y avait 15 journalistes algériens, 9 journalistes vietnamiens et 3 membres de l’équipage. Trois autres journalistes algériens qui étaient chargés de la couverture de cette visite n’étaient pas dans cet avion et ont donc échappé à une mort certaine.

Il s’agit d’un caméraman à la télévision, d’un preneur de son et d’un photographe exerçant au niveau de l’hebdomadaire Révolution africaine. Ces derniers étaient dans l’avion ayant transporté la délégation officielle algérienne. Après ce terrible accident, le défunt Président Boumediene a chargé l’ancien ministre de l’Information et de la Culture, M.. Ahmed Taleb El Ibrahimi, de rester au Vietnam pour prendre en charge les dépouilles et les formalités administratives, avec M. Abderrazzek Bouhara, alors ambassadeur de l’Algérie au Vietnam, afin de faciliter le rapatriement des corps des victimes en Algérie.

Le jour de l’arrivée des corps au pays, le 16 mars 1974, une cérémonie de recueillement a été organisée au salon d’honneur de l’aéroport. Cette cérémonie, présidée par le Président Houari Boumediene lui-même, a vu la présence de membres du Gouvernement de l’époque, du Conseil de la Révolution, des familles des victimes ainsi que d’un nombre important de journalistes de différents organes de la presse nationale « raconte M. Boussoussa.

Farida Larbi