Education nationale : Promotion de 9000 enseignants aux grades supérieurs

Environ 43.000 enseignants de l’éducation nationale n’ayant pas été admis au concours de promotion organisé en 2018, s’apprêtent à concourir à nouveau, le 16 mars, pour prétendre accéder aux grades de professeur principal ou de professeur formateur. C’est ce qu’a indiqué hier, le Secrétaire général du ministère de l’Education, M. Nedjadi Messeguem, qui explique que « les 9.000 enseignants retenus à cet effet, bénéficieront d’une formation spécialisée en matière de suivi des élèves scolarisés «.

S’exprimant sur les ondes de la chaine trois de la Radio Nationale, M. Messeguem, a précisé que le Plan stratégique de formation destiné à asseoir une école de qualité, avait déjà permis de former plus de 2.000 inspecteurs disposant de compétences avérées en matière d’organisation des cycles scolaires, de médiation et de « pilotage des établissements d’enseignement.

Tout en précisant que le prochain concours est ouvert même aux « absents « lors de la 1ére session, il a rappelé qu’environ 43.000 candidats s’étaient inscrits en 2018, notant que l’Office national des Examens et Concours (ONEC) a prévu à l’intention des concurrents « le même dispositif de contrôle et de transparence» que celui destiné aux élèves des différents cycles éducatifs. « Aucune personne n’y interfère «, a-t-il insisté, à ce propos, notant que les sujets d’examens sont «d’ordre professionnel «, à savoir inhérents à la didactique, avant de soutenir qu’eu égard à leurs «missions spécifiques», la formation des professeurs formateurs est évaluée à chaque fin de cycle à travers un dispositif « permanent» de suivi, impliquant des experts internationaux. C’est dans cette optique d’ailleurs, qu’il rappellera le fait que, jusque-là, plus de 2000 professeurs formateurs ont été formés avec des « compétences avérées « dans le domaine. Ceci, dans la perspective de mise sur rails de «l’école de qualité « préconisée par le secteur à l’horizon 2030 et pour laquelle des «plans intermédiaires» sont mis en place, a poursuivi le responsable, affichant son «satisfecit» quant à la cadence du 1er trimestre et réitérant la volonté de son département à poursuivre « l’allégement « des programmes scolaires.

L’hôte de la Radio a, en outre, affirmé que le calendrier des examens de fin d’année, dont celui du baccalauréat, est «ficelé»: «La machine est bien rodée, nous serons au rendez-vous», a-t-il insisté, se défendant du fait que les résultats obtenus ces dernières années dans les différents paliers de l’éducation soient «dopés» par l’Office national des examens et concours (ONEC) A cet effet il soulignera que les commissions en charge d’élaborer les sujets ont «un protocole très serré et ne reçoivent aucune directive ou consigner pour tempérer la difficulté des sujets». « Sur les 3 dernières années, les indicateurs sont stabilisés», a-t-il argumenté, précisant que 79 à 81 % des élèves du primaire ont obtenu leur moyenne, de même que pour 70 à 75 % des collégiens et pour quelques 53 % des postulants au baccalauréat. « Ce sont des taux très significatifs prédisant les résultats avec une majoration de 5 à 10 % «, a-t-il commenté. Interpellé sur la récente grève observée à l’appel des syndicats du secteur, il a assuré du «contact permanent», entre ces derniers et la tutelle, lequel a abouti à la résolution de «certains problèmes», relevant que «pour la première fois, les syndicats sont unanimes pour discuter de la pédagogie». Il a annoncé à cette occasion, la tenue prochaine d’une journée d’étude afin de «les informer de la stratégie du ministère visant à améliorer la qualité de l’enseignement».

Sur un autre plan, M. Messeguem a soutenu que le système éducatif est « épargné par les courants idéologiques qui avaient pignon sur rue dans les établissements scolaires», faisant état d’une «mobilisation» des inspecteurs dans ce sens. «L’école n’est pas politisée, les programmes écrits en 2016 ont été allégés et élagués de tout ce qui peut nuire aux élèves», a-t-il observé dans ce sens, relevant que «les constantes nationales sont la ligne rouge» à ne pas franchir.

Salima Ettouahria