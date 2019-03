Séjours aux lieux saints avec des agences non accréditées : Les mises en garde de l’Office national du Hadj et de la Omra

À l'approche de la saison du hadj 2019, l'Office national du hadj et de la omra met en garde les candidats contre les agences touristiques «frauduleuses».

Selon l’ONHO, les hadjis qui devraient partir aux Lieux Saints sont appelés à s’informer sur les agences touristiques «pour savoir si les agences avec lesquelles ils veulent effectuer le voyage à la Mecque sont accréditées ou non».

Devant les nombreux cas de dépassements et manquements signalés, cet organisme informe les hadjis qu’il y a « 42 agences touristiques accréditées officiellement pour l’organisation des voyages». Cette mise en garde intervient au moment où nos Hadjis se préparent pour les premiers départs, et ce, afin de les informer sur la nécessité de prendre les précautions nécessaires vis-à-vis «des agences fictives» et des réseaux de malfaiteurs, et autres fraudeurs, qui «peuvent exploiter les renseignements personnels des hadjis et les utiliser pour commettre des infractions», avant leur départ, comme cela s’est produit durant les dernières saisons.

En consultant le site web officiel de l’ONHO, accessible via «www.onpo.dz», les candidats au Hadj 2019 peuvent accéder à d’amples informations concernant la liste complète des agences accréditées officiellement par l’Etat. Dans le même contexte, les responsables de l’ONPO informent les hadjis que le paiement des frais de séjour et du billet de transport se fait «en versement unique» via les agences de la Banque d’Algérie. De ce fait, la compagnie nationale Air Algérie déduira le coût du billet d’avion, «cela facilitera la tâche aux hadjis qui ne seront pas, à cet effet, dans l’obligation de se déplacer».

Ainsi, les hadjis concernés par la saison du Hadj 2019 sont appelés à s'acquitter de la totalité du coût du hadj, fixé à 565.000 DA, billet d'avion inclus.Lors de l'opération de paiement, qui s'étalera du 11 mars jusqu'au 11 avril 2019, les hadjis doivent être munis d'une attestation de succès au tirage au sort, du passeport biométrique et d'un certificat médical.

Rappelons que le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a, lors d’une récente rencontre avec les cadres de la délégation algérienne, composée de membres de différents départements, instruit ces derniers de procéder au contrôle et au suivi de toutes les irrégularités qui risquent d’entraver les efforts conjugués des différents secteurs réunis au sein de comités interministériels, dans le cadre de la préparation de la saison Hadj 2019, afin de « veiller à ce que toutes conditions soient réunies pour permettre aux 37.000 hadjis algériens de séjourner dans les Lieux Saints et d’accomplir les rites dans un environnement sain».

Plusieurs départements ministériels participent, dans un travail de coordination, à «une préparation à l’avance» du Hadj. Cela peut apporter un plus aux futurs Hadjis, notamment pour ce qui est des conditions techniques d’hébergement et de transport. Le séjour des hadjis aux Lieux Saints dure au moins un mois, entre l’aller, l’accomplissement des rites et le retour au pays. Or, grâce à la coordination des efforts de plusieurs départements, notamment ceux des Transports et des Affaires étrangères, l’Algérie a réussi à écourter le séjour des pèlerins.

L’année passée, plus de 120 vols pour 37.000 pèlerins ont été assurés par la compagnie Air Algérie, le dernier 15 jours avant le début des rites. La préparation à l’avance a aussi pour avantage de permettre à l’Office national du Hadj et de la Omra (ONHO) d’organiser les séances de formation au profit des accompagnateurs et membres de la mission algérienne. La mission s'est renforcée la dernière saison par plus de 500 accompagnateurs volontaires, outre ces 800 membres officiels qui représentent plusieurs départements comme les ministères de l’Intérieur, des Affaires étrangères, des Finances, des Travaux publics, des Affaires religieuses, de la Communication et du Tourisme ainsi que de la Protection civile.

Pour cette année, le ministère des Affaires religieuses a prévu d’octroyer 2.000 livrets ‘‘Hadj’’ supplémentaires, afin de permettre à plus d’Algériens d’accomplir le devoir du Hadj.

Dans ce sens, le ministre a rappelé que la réforme de l'organisation du Hadj «a permis d'atteindre les objectifs escomptés, mais il a annoncé aussi que le coût du Hadj sera impacté par l’impôt supplémentaire appliqué cette année par l’Arabie saoudite ». A cet effet, la hausse sera «de l’ordre de 25 000 DA», a-t-il expliqué. En 2018, le coût du Hadj était, faut-il le rappeler, de 496 000 DA, billet d’avion inclus. Il faut ajouter à cela le fait que l’Arabie saoudite a mis en service la ligne de TGV Al-Haramein reliant les villes saintes de Médine et de La Mecque.

Les agences sont dans l’obligation, selon les exigences des autorités de ce pays, d’assurer le transport de leurs clients via ce train, qui, faut-il le signaler, offre un confort incomparable aux voyageurs, et pourrait réduire de moitié la durée du voyage.

Tahar Kaidi