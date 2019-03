Journée d’information organisée par la DGF : pour la mise en œuvre d’une stratégie forestière

« L’Algérie a ratifié de nombreuses conventions depuis la conférence de Rio en 1992 et intégré les objectifs de ces instruments dans les politiques et stratégies nationales en matière de conservation et gestion durable du patrimoine naturel pour satisfaire une croissance économique, un développement humain et la protection de l’environnement. »

C’est ce qu’a déclaré le directeur général des forêts, qui assure à cette occasion que la DGF œuvre au

« renforcement » de la coopération internationale et au « développement » des relations dans le cadre bilatéral et multilatéral avec plusieurs organisations internationales pour un appui technique et financier dans la mise en œuvre du programme du secteur et d’échange d’expérience.

S’exprimant, hier à Alger, lors d’une journée d’information visant à faire le point sur cet appui de la coopération internationale à la mise en œuvre de ladite stratégie forestière, Ali Mahmoudi a affirmé à cet égard que la coopération internationale joue un rôle « essentiel » dans le soutien des mécanismes de transfert des connaissances et des technologies ainsi que de renforcement des capacités des acteurs, que ce soit sous forme d’appuis financiers ou techniques. « Le nouveau modèle de croissance économique, adopté en 2016, traduit la volonté de l’Etat à poursuivre son engagement pour la promotion et le développement des différents secteurs dans l’optique d’assurer le bien-être de la population », a-t-il assuré, soulignant dans la foulée que la nouvelle stratégie du sous-secteur des forêts vise à intégrer la valeur des biens et des services dans l’économie nationale, outre l’action de protection des écosystèmes naturels pour préserver les ressources génétiques garantes de la sécurité alimentaire. Il a soutenu dans la foulée que les défis qui restent à relever nécessitent « l’intensification » de la formation des ressources humaines et de la recherche scientifique.

« La coopération internationale constitue le cadre adéquat pour un partenariat devant permettre aux capacités nationales d’atteindre leurs objectifs », a ajouté le DGF, pour qui, cette rencontre a été mise à profit pour discuter des possibilités de « nouveaux » partenariats sur la question de la gestion durable des écosystèmes forestiers et des espaces naturels et leur valorisation rationnelle, dans le respect de l’agenda 2030. Dans ce sens, les défis à relever consistent en « l'amélioration » de la santé des écosystèmes forestiers, des fonctions de protection des eaux et des sols, la gestion et l'utilisation des espaces naturels, la « conservation » et la « valorisation » de la diversité biologique ainsi que l'amélioration des fonctions de production des forêts et autres espaces naturels.

Mahmoudi a, par ailleurs, mis en exergue la nécessité pour son secteur de « renforcer » le cadre de cette coopération et ce, à travers le développement de partenariats Nord-Sud et Sud-Sud avec des pays ayant une expérience dans le domaine, comme il est nécessaire de renforcer et « d’élargir » l’intégration des organisations, institutions et instruments régionaux et internationaux et d’élaborer un cadre de développement et de promotion de la coopération à travers la conclusion de conventions-cadres et de partenariats.

De son côté, un représentant du ministère des Affaires étrangères a souligné la disposition de son institution à accompagner cette démarche. « Nous sommes à l’écoute et nous sommes disposés à aider pour faire aboutir ces projets ». Pour sa part, le Coordonnateur Résident du Système des Nations-Unies en Algérie, Eric Overvest, a déclaré que l’Algérie s’est engagée dans un processus de préservation de l’environnement et indiqué être prêt à « accompagner » les efforts du gouvernement algérien qui sont « constants ». A noter qu’en marge de cette rencontre, deux avenants à la Convention de Ramsar ont été signés entre la DGF et le Fonds international pour la nature (WWF), en vue d'obtenir des rallonges financières d'environ 100.000 dollars, au profit de la zone humide de Gouraya (Bejaïa) et celle de Taza (Jijel).

Pour rappel, le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, à travers la DGF, a ratifié 4 conventions internationales, un accord et un protocole internationaux et d'autres instruments internationaux.

Sami KAIDI