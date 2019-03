Ressources en eau : Améliorer le service public

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a insisté, mardi dernier à Relizane, sur le transfert de la gestion de l’eau des communes de cette wilaya à l’Algérienne des eaux en fin 2019. Lors de sa visite d’inspection dans la wilaya, le ministre a instruit les responsables locaux du secteur des ressources en eau d'accélérer ce transfert en vue d’améliorer le service public au profit des citoyens. Il est question de gérer les réseaux d’eau des 32 communes au niveau de la wilaya par l’ADE, a-t-on expliqué, signalant au ministre que seules six communes n’ont pas encore confié cette gestion à l'ADE. Hocine Necib a ordonné de généraliser la gestion à distance des ressources en eau à toutes les communes, faisant savoir que son département ministériel œuvre à généraliser cette technique à tous les projets du secteur des ressources en eau à travers différentes wilayas du pays. «L’utilisation des techniques modernes de gestion des ressources en eau est un grand projet structurant dont l'objectif est d’améliorer le service public au profit des citoyens», a-t-il déclaré, tout en exprimant sa satisfaction quant à la situation de son secteur dans la wilaya, suite à la présentation d'un exposé faisant part d'un taux de raccordement au réseau d’AEP atteignant dans l'ensemble 95% (100% en milieu urbain et 75% en milieu rural) et en moyenne avec un ration de 160 litres/jour par habitant. Le ministre a procédé, lors de cette visite, à la mise en service d’un réservoir de 1.000 m3 à Belacel en vue d’alimenter la population de la région en eau, en plus de la pose de la première pierre de réalisation d’un complexe de canalisations dans la zone industrielle de Sidi Khettab (Relizane) au titre du partenariat algéro-turc. En outre, il a posé la première pierre de la station de pompage de 40.000 m3/jour à Oued El Kheir (Mostaganem) pour alimenter la zone industrielle de Sidi Khettab en eau potable et d'une autre station de pompage à Heraizia (Zemmoura) d’une contenance de 19.700 m3 pour alimenter les communes de Zemmoura, Dar Benabdellah, Mendès et Oued Slam en eau de mer dessalée.