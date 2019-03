Industrie automobile : 2019, année de l’exportation

L’Algérie prévoit l’exportation des véhicules montés localement au courant de l’année 2019, de fait qu’actuellement plusieurs usines représentants de grandes marques automobiles ont été installées depuis 2014, suite à l’arrêt des importations automobiles, c’est ce qu’a indiqué le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, cité par l’APS, lors de sa visite de travail dans la wilaya de Skikda.

Cette exportation est devenue possible après que les unités d’assemblage, près de dix, ont augmenté la cadence de production au fil des années. Chaque industriel consacrera une partie de sa production pour l’exportation, une exportation ciblée. La cible est principalement africaine. La stratégie d’exportation des véhicules sera tournée vers les pays subsahariens, du Maghreb ainsi que d’autres pays africains dont le besoin d’acquisition des véhicules est grandissant. Le lancement du processus d’exportation des véhicules « made in bladi « ne pourrait se réaliser sans l’existence d’une solide plateforme industrielle dédiée au secteur de l’automobile qui connaît une réelle évolution en Algérie «l’Algérie dispose d’une base industrielle lui permettant de franchir cette étape, et ce à travers les projets sidérurgiques en cours et les différentes usines produisant la matière première entrant dans la fabrication de véhicules». L’exportation des véhicules assemblés seront d’un grand apport à la diversification de l’économie nationale et permettront une entrée substantielle en matière de devises. Le ministre affirmera que tous «les indices attestent que les unités de l’industrie automobile peuvent fabriquer les équipements électroniques». Cette importante base industrielle entre dans le processus de fabrication de véhicules et la compétitivité entre les investisseurs contribuera à la réduction des coûts des voitures, a estimé le ministre, ajoutant que son département ministériel accorde une importance capitale à la qualité, la transparence et l’exportation. Sur un chapitre, celui de l’industrie textile, le ministre a souligné que le projet du complexe des textiles de Relizane contribuera ‘‘grandement’’ à la concrétisation de l’opération de fabrication de véhicules, car comprenant 10 usines dont la première (usine) devra être mise en service ‘‘fin 2019 où début 2020’’ avec la création de 10.000 postes de travail et des perspectives d’ouvrir 25.000 emplois au fur et à mesure de l’ouverture des restant des usines. Ce complexe ‘‘le plus grand en Afrique’’ exportera 60% de sa production, a ajouté le ministre de l’Industrie et des Mines. Le membre du gouvernement a saisi l’occasion pour lancer une invitation aux industriels et opérateurs privés pour s’introduire et investir davantage dans le secteur des mines. «Les opérateurs se doivent d’investir le domaine de l’exploration des métaux au regard de l’importance des ressources en métaux précieux du pays et les grandes retombées pour l’économie nationale», lancera le ministre. «L’investisseur algérien a certes peu d’expérience dans le domaine de l’exploration mais peut faire appel aux ingénieurs en géologie et cadres annuellement formés par l’université algérienne», a ajouté le conférencier. M. Yousfi a considéré la wilaya de Skikda comme l’une des rares wilayas renfermant de grandes ressources minérales d’or, d’argent, de cuivre, de cobalt, de mercure et autres métaux. Le ministre de l’Industrie et des Mines a affirmé par ailleurs que notre pays commencera dans trois ans à exporter du marbre et souligné que nous possédons des carrières de marbres à Skikda, Oran, Guelma, Constantine et Tlemcen.



Importantes réserves de marbre



M. Yousfi a déclaré que son département œuvre actuellement «à encourager les entreprises à relever la production pour couvrir les besoins du marché national et exporter le surplus» surtout, a-t-il soutenu, que «le pays possède d’importantes réserves et une marbre de haute qualité». De nouvelles entreprises sont entrées en activités à Oran, Guelma et Tlemcen outre la réouverture de la mine d’Ain Smara (Constantine), a révélé le ministre qui a précisé concernant la mine de marbre de Filfila (Skikda) que son département envisage de faire appel à des techniciens étrangers pour septupler la production de la mine estimée actuellement à 12.000 m3 surtout «que son marbre est d’une qualité reconnue à l’échelle internationale». La wilaya de Skikda est riche en ressources minières dont les métaux nobles à l’instar du mercure, de l’argent, du nickel, du cobalt, du plomb et de l’or et a le potentiel pour la relance économique de ces activités, a fait savoir M. Yousfi qui a estimé que l’Algérie possède une base industrielle non négligeable de 1.500 entreprises industrielles. Il a ainsi fait état de prévisions de production en 2019 de 6 millions de tonnes de fer et d’acier par les six sociétés en activités et de 16 millions de tonnes dans 10 ans grâce à l’entrée en activités de 10 autres usines en cours de réalisation. «La sidérurgie apportera au pays des revenus en devises de 300 millions de dollars d’ici fin 2019 et 1 milliard de dollars dans quelques années», a déclaré le ministre qui a assuré que le pays entamera cette année l’exportation de voitures.

Mohamed Mendaci