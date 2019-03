8 Mars, Journée internationale des femmes : Farida, Meriem, Hafida et les autres…

Toujours à la hauteur des attentes et de la responsabilité qui lui incombe dans la construction du pays et l’éducation des générations montantes, la femme algérienne célèbre, à l’instar des autres femmes du monde, sa journée internationale.

En effet, le 8 mars de chaque année, les femmes de tous les continents, bien que séparées par les frontières nationales et par des différences ethniques, linguistiques, culturelles, économiques et politiques, se réunissent pour célébrer leur Journée. Elles peuvent voir, si elles jettent un regard en arrière, qu’il s’agit d’une tradition représentant au moins 90 ans de lutte pour l’égalité, la justice, la paix et le développement.

La Journée internationale de la femme, c’est aussi le parcours de femmes ordinaires qui ont fait l’histoire. Elle puise ses racines dans la lutte menée par les femmes depuis des siècles pour participer à la société sur un pied d’égalité avec les hommes.

Et justement, c’est exactement le cas en Algérie, où la consécration et la promotion des droits de la femme, pour lui assurer politiquement et socialement les mêmes droits que l’homme au sein de la société, demeurent au centre des priorités des pouvoirs publics.

En effet, l’article 36 de la Constitution, relatif à la parité entre les genres sur le marché de l'emploi et la promotion de la femme à accéder aux responsabilités, est l’un des acquis majeurs de ces dernières années, et qu’il faut mettre en exergue à cette occasion.

La participation de la femme dans le domaine du travail a connu une nette avancée, équivalant à 20,2% de la totalité des travailleurs, en comparaison avec les années précédentes, selon les récentes déclarations de la ministre de la Solidarité nationale, Mme Ghania Eddalia. Journaliste, médecin, avocate, magistrate, enseignante, entrepreneure, et leader de mouvement politique, la femme algérienne se bat toujours pour gagner la place «qui lui revient de droit» au sein de la société. Les Algériennes peuvent également être fières par rapport aux domaines investis par la femme dans le monde du travail, non seulement dans certains métiers à caractère social, comme c'est le cas dans d'autres pays, mais aussi dans le corps de la magistrature, dans la défense nationale et les corps de sécurité, où l'Algérienne assume désormais les plus hauts grades et assure les plus hautes responsabilités.

Les révisions constitutionnelles adoptées par l'Algérie, dans le but de réaffirmer l'engagement de l'Etat à prendre des mesures nécessaires à la consolidation de la participation féminine dans les assemblées élues et les législations, ont porté leurs fruits.

Il n’y a qu’à citer, dans ce cadre, les différents rapports des organismes de l’ONU qui saluent l’engagement de l'Algérie dans ce domaine, ce qui fait d’elle le premier pays arabe à avoir dépassé le seuil de 30% de la participation féminine dans les assemblées élues.

La participation effective de la femme à la prise de décision peut être illustrée aussi par un autre indicateur.

En 1999, les femmes occupaient seulement 5% des postes de responsabilité dans l’Administration, et ce taux est passé, aujourd’hui, à 19,7%. Ce qui augure de la volonté des Algériennes à forcer la marche pour accéder aux postes clés, d'autant que la Constitution lui ouvre grand la voie pour exceller dans tous les domaines.

Hier, elle était très active dans la résistance face à l'occupation, participant dans la guerre de Libération nationale aux côtés de l'homme. Aujourd’hui, en dépit des contraintes liées à son «statut particulier», entre la responsabilité familiale et la vie professionnelle, la femme algérienne s’impose de plus en plusdans le monde des affaires. Le nombre d'entreprises gérées par des femmes (hors professions libérales et agricoles) a atteint 149.664 à fin février 2018, soit 7,6% de la population d'affaires en Algérie.

En somme, il est important de mettre en exergue ces avancées remarquables de la femme algérienne, tout comme les hauts faits «durant le combat libérateur mais aussi tout au long des six décennies d'édification et de construction post-indépendance ainsi que sa capacité de résilience et ses sacrifices pour la sauvegarde de l'Etat algérien durant la tragédie nationale».

Tahar Kaidi