Tizi Ouzou , Mme Farida Guiroub : gardienne de la mémoire de la glorieuse révolution de Novembre 1954

A l’instar de tous les autres pays, notre Etat célèbre ce jour la journée internationale de la Femme. Une halte marquée chaque 8 mars pour rendre hommage à toutes les femmes qui sont nos mères, sœurs et filles. Cette journée est également saisie pour faire le bilan des luttes qu’ont et continuent de mener les femmes de différentes classes sociales et de divers horizons pour leur émancipation dans la société par le plein exercice de leur droit et l’accomplissement avec abnégation de leur devoir envers leur pays.

A Tizi-Ouzou, un des berceaux des luttes démocratiques en général et pour l’émancipation de la femme, en particulier, sont des centaines, voire même des milliers, à s’impliquer dans tous les combats de la société pour les droits, la préservation de la société de tous les fléaux et le développement local dans tous les secteurs, le développement économique.

Elles sont également de plus en plus très présentes dans la politique et le mouvement associatif. Parmi ces battantes et actives, on cite Mme Farida Guiroub, actuelle présidente de l’association «Union des filles et veuves de chouhada» de la wilaya de Tizi-Ouzou, qui consacre toute son énergie pour la promotion et la vulgarisation des sacrifices consentis par nos valeureux chouhada et moudjahidine pendant la glorieuse Révolution de Novembre 1954, et défendre la mémoire de ces glorieux martyrs tombés au champ d’honneur les armes à la main à travers tout le territoire national pour que vive l’Algérie libre et indépendante.

Cumulant un parcours de près d’une trentaine d’années dans le mouvement associatif local, Mme Farida Guiroub, fille de chahid tombé au champ d’honneur en 1958 à Akfadou, naquit l’année où son valeureux père est tombé au champ d’honneur en compagnie d’autres valeureux martyrs, nous a affirmé cette femme, originaire de la région de Larbaa Nath Irathen, région qui a vu naître l’un des architectes du congrès de la Soummam et l’un des chefs de la glorieuse Révolution de Novembre 1954, le chahid Abane Ramdane. Ayant été élevée dans une région où le nationalisme est la qualité première de la majorité de ses habitants pendant la guerre de Libération et après l’indépendance, Mme Farida Guiroub s’est engagée dès son jeune âge dans l’action de défense des droits des ayants droits de chouhada et de la mémoire de ces derniers en adhérant d’abord, en 1992, dans les rangs de la fédération nationale des enfants de chahid. Dix ans après, elle a acquis une expérience au sein de cette fédération et a décidé de créer en compagnie d’autres filles et veuves de chouhada une organisation propre à ces dernières, à savoir « Union des filles et veuves de chahids ».

Mme Farida Guiroub et les membres de son association sont souvent soit partenaire soit initiateurs de tous les hommages rendus aux chouhada et moudjahdine à travers tout le territoire de la wilaya, a-t-elle tenu à faire savoir, en précisant que «la défense de la mémoire de notre glorieuse révolution de Novembre et de tous ses martyrs est plus qu’un devoir pour notre association».

Partenaire des autorités locales, du musée du Moudjahid et des organisations des familles révolutionnaires, dont l’ONM, l’association ne rate aucune occasion pour rendre hommage aux martyrs et maquisards à travers les quatre coins de la wilaya.

Mme Farida Guiroub, vigile de la mémoire de l’épopée de Novembre 1954, est une femme connue pour son engagement en faveur de l’émancipation de la femme algérienne, la défense de la mémoire des martyrs et la promotion des valeurs intrinsèques du courage, de l’abnégation et de l’amour de la patrie dont s’étaient imprégnés ces héros de notre glorieuse guerre d’indépendance nationale.

«Je suis engagée pour la défense de la mémoire de nos parents tombés au champ d’honneurs pour libérer notre pays de la colonisation française et aussi veiller sur les intérêts moraux des ayants droits de ces martyrs», nous a-t-elle déclaré fièrement, en assurant qu’elle trouve beaucoup de plaisir et fierté en se mobilisant continuellement pour cette noble cause de défense de la mémoire des martyrs qui se doit être la mission de tout algérien fier de passé glorieux de son pays.

Agée de 59 ans, fille de chahid sans supulture, Elle ne compte pas baisser les bras en si bon chemin. Elle, qui a dédié toute sa jeunesse pour le mouvement associatif, particulièrement celui activant pour la préservation de la mémoire de nos martyrs. Farida Guiroub n’est nullement éreintée ni encore découragée par la charge du travail qu’elle assume de par ses fonctions de présidente de cette association au service des filles et veuves de chouhada.

Elle trouve plutôt beaucoup de plaisir et ressent une profonde fierté en accomplissant avec abnégation et bénévolement ce qu’elle croit être son devoir envers son pays et tous les valeureux chouhada qui se sont sacrifiés pour qu’aujourd’hui, elle et ses concitoyennes, ne soient plus considérées comme des êtres sans importance mais pour qu’elles vivent dignement et comme des actrices importante dans la société.

Bel. Adrar