Sidi Bel-Abbès, Madame Guendil Baya, directrice des laboratoires de recherche et du développement technologique d’ENIE : Un pur produit de l’Université Djillali-Liabès

La concentration chez cette femme est au quotidien, pour veiller aux travaux de recherche entamés dans cet espace d’engineering de l’entreprise nationale des industries électroniques et suivre le processus technologique engagé par des équipes de jeunes techniciens dans l’innovation et la conception de pièces et de nouveaux produits. Elle s’est familiarisée au fil du temps avec le décor pour se perdre dans les ateliers et salles de projection en quête de nouveautés dans le monde de cette haute technologie de pointe qui est l’électronique.

Elle a tout bonnement imposé sa présence par sa compétence et son assiduité, sa vocation et son dévouement pour travail. Mme Guendil Baya, directrice des laboratoires de recherche et de développement technologique de L’ENIE puisque c’est d’elle qu’il s’agit, s’est frayée un chemin âpres 28 ans d’expérience et une reconnaissance dans le suivi et la réalisation du site et le choix notamment des types de laboratoires pour relever les capacité de la femme algérienne et surtout le mérite de l’université Djillali-Liabès dans la formation des cadres et chercheurs. Un grand hommage est à rendre à cette femme qui a ouvert la voie à toute une génération montante et mis un terme à une situation autrefois prévalant dans cette boîte.

Absolument, si l’ENIE avait participé grandement à l’émancipation de la femme au niveau de cette région grâce à au recrutement massif d'une main-d’œuvre féminine généralement des opératrices dans des ateliers ou secrétaires dans l’administration, Mme Guendil a eu le mérite de bouleverser l’ordre établi pour signifier les capacités techniques et intellectuelles de la gent féminine en mesure d’assumer des responsabilités. Ingénieur de formation, elle est le pur produit de l’université Djllali-Liabès pour ensuite s’engager dans cette entreprise à un moment crucial de sa vie de cet outil de production. En compagnie d’une équipe de gestionnaires et de spécialistes, l’opportunité lui a été offerte pour accompagner le processus de son redéploiement, notamment la réalisation de laboratoires de recherche et de développement technologique, dont elle a la charge aujourd’hui. L’occasion saisie fut assurément une grande réussite facilitant l’acquisition d’une expérience et la capitalisation d’un savoir-faire. « C’est l’effort de tout un collectif dans la réussite du redéploiement de cette entreprise qui s’identifie à la cité de la Mekerra et constitue sa fierté… Une entreprise à préserver en exploitant rationnellement son potentiel humain et en rentabilisant ses installations ultramodernes», précise avec humilité et modestie, Mme Guendilqui œuvre sans relâche dans le sillage de cette option surtout que l’entreprise a paraphé pas mal de contrats de partenariat de nature à conforter ses assises. Des contrats pour se concentrer sur l’électronique grand public et se mettre au service de l'économie nationale et de sa modernisation.

Un riche parcours pour cette dame si singulière et aussi motivée par ses missions de recherche et de développement technologique. Tout simplement, l’ENIE est devenue sa seconde famille pour constituer dansune grande mesure sa raison d’être… Une marinière forte aussi de manifester sa loyauté, sa fidélité et son attachement à son pays …

A. Bellaha