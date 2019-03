Elle est la seule femme à Oran qui dirige une entreprise de presse : Portrait d’une femme qui a cru en son rêve

Actuellement, elle est la seule femme à Oran qui dirige une entreprise de presse éditrice d’un nombre de publications dont un quotidien d’information Cap Ouest qui a renforcé la scène médiatique algérienne en 2014. Hafida Benarmas, a fait ses premiers pas dans la presse écrite dans un journal régional au début des années 2000 avant d’enrichir son expérience et son parcours professionnels en travaillant pour d’autres organes de presse durant plus de 15 années.

Ceci lui a permis, explique-t-elle, de se doter et de s’armer de la volonté et la détermination nécessaires pour lancer son propre journal. «Il faut du cran et beaucoup de courage pour se lancer dans l’aventure de création d’un quotidien. Il faut aussi beaucoup de volonté.

Et d’ailleurs, permettez-moi ici de souligner un point, Cap Ouest a commencé sous le format d’un magazine mensuel orienté plutôt vers l’intérêt économique, dont l’une des missions était d’accompagner le développement local. Deux ans après son lancement, il a été transformé en quotidien d’information. Cela n’a pas, du tout, été facile pour moi, mais j’ai quand même, réussi, à le faire. Aujourd’hui, je suis fière d’être la première femme éditrice d’un quotidien au niveau de l’Ouest, aussi une des premières femmes ayant occupé le poste de directrice de publication au niveau national mais surtout d’être parmi les éditeurs journalistes. Je suis aussi la première femme secrétaire général d’un bureau syndical (SNJ) au sein du quotidien la Voix de l’Oranie. J'ai toujours défendu les droits des journalistes, étant actuellement directrice d'un journal, j'ai instauré un esprit d'équipe avec mes collaborateurs, nous nous concertons toujours avant toute décision relatif à la rédaction et autres», a-t-elle confié à notre journal.

Invitée à nous parler de son journal et son expérience en tant qu’éditrice «après près de 5 ans d’existence, je peux me targuer de dire que ce quotidien est devenu une référence en matière d’information locale et régionale.

La diffusion étant le souci majeur de tous les éditeurs, j’ai lancé une version électronique de Cap Ouest dans les deux langues arabe et française. L’objectif est d’atteindre un lectorat plus large», dit-elle, avant de poursuivre : «Je peux vous dire que grâce au dévouement de toute une équipe de journalistes et de techniciens professionnels Cap Ouest jouit, aujourd’hui, d’un lectorat même à travers le monde. Notre mission est noble, nous devons l’accomplir dans le respect de la déontologie et des lois de la République .

Je tiens à relever et à rappeler que la femme algérienne, a puisé ses forces dans les lois de notre pays ayant permis et favorisé la promotion de sa condition et son statut dans la société. La femme algérienne est une battante, nos exemples font l’histoire de notre pays, chacune de nous à une part de Fatma N’Soumer, de Hassiba Ben Bouali... il faut juste oser et croire en soi pour atteindre ses objectifs», assure la journaliste.

Hafida Benarmas a travaillé dans plusieurs journaux, édités à l’échelle régionale et nationale. Parmi lesquels, la Voix de l’Oranie, Liberté et El Watan.

Amel Saher