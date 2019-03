Entretien, Sarah Charif présentatrice de l’émission « Santé Mag» sur Canal Algérie : « Il faut en finir avec la stigmatisation »

Sarah Charif est présentatrice de l’émission Santé Mag et du JT de mi-journée sur Canal Algérie. Nous l’avons rencontrée en pleine préparation avec l’équipe rédactionnelle et technique pour relater sa passion pour son métier.



Présenter un journal à midi n’est pas de tout repos ; quelles sont les contraintes auxquelles vous êtes confrontées ?

La principale contrainte est qu’on travaille dans l’urgence. On n’a que trois heures pour préparer le journal et c’est très stressant, notamment du fait que les images concernant les évènements parviennent tard et on doit tout le temps réactualiser l’information jusqu’à la dernière minute.



En quoi ces expériences, sont-elles enrichissantes pour votre carrière ?

Cette expérience est effectivement très intéressante car c’est un travail différent de celui de la préparation des émissions où on a plus de temps. Dans le métier, on a la chance de pouvoir faire le reportage, l’animation ou encore présenter le JT. On n’a pas le temps de s’ennuyer et on est polyvalent.



Depuis deux ans que vous présentez l’émission Santé Mag, quels sont les principaux enseignements que vous en tirez ?

Au départ, j’avoue que j’avais un petit peu peur. Auparavant, l’émission était toujours animée par un médecin. Alors on se dit qu’on ne peut pas réussir aussi bien qu’eux. Toutefois, avec les briefings effectués avec les invités, qui sont des médecins, et le travail de documentation, j’arrive à enter dans le cœur du sujet.



Donc, il y a aussi une nouvelle manière de présenter…

Je pose toutes sortes de questions qui pourraient aussi être celles d’une personne lambda. On peut poser des questions qui peuvent paraître non pertinentes pour un médecin. Mais le journaliste est là pour aborder tous les aspects liés à la santé.



L’une des particularités de l’émission est d’inviter des parents de malades ou des malades, cela vous pose-t-il un quelconque tracas ?

C’est la nouveauté de la saison. Il s’agit d’avoir le point de vue des premiers concernés, en l’occurrence les malades. Lorsqu’ils parlent d’une maladie quelconque, cela donne de la crédibilité à l’émission. Il y a aussi un autre aspect qui est celui du partage d’expérience et au-delà celui de secouer la conscience collective. Des personnes atteintes d’épilepsie, de SIDA prennent la parole. Des membres de familles de personnes attentes d’Alzheimer l’ont aussi fait. Cela renforce l’idée qu’il n’y a pas de maladies honteuses. Il s’agit de dire à la société que ce n’est la faute de personne si quelqu’un contracte le SIDA ou si quelqu’un est né séropositif. Il faut en finir avec la stigmatisation. Par exemple, des individus ont peur de dire qu’ils sont diabétiques par peur de ne pas pouvoir se marier alors qu’il faut justement en parler.

Quel est le retour d’écoute de la part des téléspectateurs ?

Il y a une page facebook de Santé Mag et je suis agréablement surprise des réactions. L’émission est diffusée samedi et lundi. Après la diffusion, les gens posent encore des questions car tous ont besoin d’être informés. Certains demandent vers quel médecin s’adresser s’ils découvrent des maladies. Quand on parle des symptômes d’une maladie, les gens commencent à poser des questions. Certains ignorent leur maladie et à travers les explications données par les médecins ils commencent à s’intéresser aux symptômes.



Ces mêmes personnes qui suivent l’émission, manifestent-elles de la curiosité pour vous connaître davantage et pas seulement à travers l’écran ?

Cela arrive rarement. Par contre, il y a des personnes qui proposent de participer à l’émission car elles sont atteintes de telle ou telle maladie et elles veulent apporter leur témoignage. Il y a aussi des malades ou des parents de malades qui veulent proposer des thèmes à traiter.



Comment procédez-vous pour le choix des invités ?

On fait du bouche-à-oreille ou je lance des appels via des groupes sur les pages facebook. Les médecins proposent aussi qu’on invite des malades.



Mais si les téléspectateurs désirent quand même savoir qui est Sarah Charif, que leur direz-vous ?

Que j’ai fait études en interprétariat et traduction pour obtenir mon diplôme en 2000 à Alger. J’ai commencé ma carrière dans le domaine de l’enseignement, comme j’ai aussi exercé dans une agence de communication. J’ai eu également à effectuer un long stage de six mois à la radio avant même d’avoir achevé mes études. J’ai côtoyé des journalistes sur le terrain et j’ai découvert le métier. J’ai tout de suite voulu exercer ce métier.



Comment êtes-vous arrivée à la télévision ?

J’y ai effectué un stage et c’était passionnant. Dès 8h, j’étais là à commencer le travail. C’était en 2000 en tant que journaliste dans le pool reportage et dans des émissions ou encore au journal. J’ai aussi présenté des flashs d’information comme je suis intervenue sur des émissions économiques et sur des dossiers à l’international.



Qu’en est-il de votre vie familiale ?

Je suis mariée depuis 15 ans, je suis mère de deux garçons et d’une fille. Je pense que je suis heureuse dans ma vie privée.



Comment faites-vous pour concilier vie familiale et vie professionnelle ?

Au départ c’était difficile de concilier le métier et la vie familiale. Le métier est assez prenant et lorsqu’on rentre tard à la maison à la fin d’un reportage on se rend compte de la difficulté. Heureusement, j’ai bénéficié de l’aide de ma belle-mère et de ma famille que je remercie. J’ai beaucoup de respect pour les femmes qui travaillent et qui ont des enfants. A la fin de la journée, elles ont un autre travail qui les attend à la maison. Elles sont des battantes, elles réussissent l’exploit de fonder un foyer et de mener une vie professionnelle. En ce qui me concerne, l’émission représente moins de contraintes.



Le fait d’apparaître régulièrement devant les téléspectateurs conduit forcément à une sorte de notoriété. Quel est votre mode d’emploi pour gérer cette donne ?

La caméra nous donne une visibilité et on est apprécié par les gens sans en avoir le mérite. Je rencontre des gens qui me reconnaissent et qui me disent merci pour l’émission et j’en suis très touchée. On essaye de faire de notre mieux et d’améliorer le contenu pour arriver à sensibiliser sur les maladies et leurs conséquences. C’est le cas lorsqu’on aborde les thèmes liés à l’obésité pour dire que les gens doivent faire attention à leur alimentation qui est soit source de maladie ou de bonne santé.



Prévention et éducation thérapeutique sont-elles si importantes, selon vous ?

La prévention est très importante comme la lutte anticancer pour éviter certains types de la maladie par le biais du dépistage. On fait aussi l’éducation thérapeutique et cela peut être utile. On explique que la sédentarité, l’alimentation et le stress sont facteurs de maladies. Les gens se nourrissent mal, ne font pas assez d’exercice et ne sont pas assez mobiles alors que le stress affaiblit l’immunité. On gagnerait à suivre quelques conseils pour éviter certaines maladies.

L’éducation thérapeutique apprend aussi aux gens à vivre avec les maladies tout en évitant les complications comme la cécité ou le pied diabétique pour ne citer qu’une seule maladie. Les médias ont un rôle dans ce cadre comme dans celui de l’éducation environnementale ou encore dans la sensibilisation contre les accidents de la route.

L’émission intervient dans ce contexte pour préserver la santé et cela a des enjeux économiques. Le système de santé ne peut pas prendre en charge toutes les pathologies lourdes et il faut apprendre aux gens les moyens de sauvegarder leur santé.

Lorsqu’on fait dans la prévention, on ne fait qu’appliquer le dicton selon lequel il vaut mieux prévenir que guérir.

Réalisé par : Ahmed Mesbah