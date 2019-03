Sétif, Nadia Hamidet : Des ambitions et des défis

Il est dans ce monde marqué par de profondes mutations, d’enjeux et de défis pourtant souvent pas faciles à relever, des femmes qui ont décidé de prendre courageusement en main leur destin et de s’inspirer des exemples de leurs aînées, artisans de la liberté, pour braver tous ces signes du temps et construire leur avenir.

Nadia Hamidet est une de ces femmes courageuses qui n’ont jamais abdiqué devant toutes ces contraintes de la vie et décidé d’œuvrer sans recul avec fierté et courage, pour gagner ce juste statut d’une femme que les hauts et les bas de la vie ont forgé et aidé à relever la tête pour répondre des son jeune âge aux besoins d’une famille.

Une femme qui a su construire à la force de ses bras et des vertus de son imagination cette micro-entreprise familiale qu’elle dirige avec cette même fierté que lui a inculquée un père avant de quitter ce monde.

«J’étais tres proche de lui et je l’accompagnais partout dès mon jeune âge, alors qu’il vaquait à ses œuvres. Un père qui m’a appris à relever la tête dans ce monde qui donnait l’impression d’exister que pour les hommes et d’aller, jeune, au contact des réalités de la vie. Ce père qui nous a quitté dramatiquement dans un accident de la route en 2011, au moment où nous avions le plus besoin de lui, me disait souvent que lorsqu’il ne sera plus là, je serai la grande de la famille», nous confie dans son émotion profonde cette jeune fille qui ne s’égarera jamais du chemin et des conseils de son père, pour relever tant de défis aujourd’hui.

La plus âgée de sa famille composée alors de 5 personnes, dont le petit frère qui n’était pas plus haut que ses 8 ans, cette femme courage qui avait au préalable fait une formation dans le domaine de l’informatique, notamment, dit-elle, la gestion des réseaux, prend alors son bâton de pèlerin et s’en va à la recherche d’autres réseaux de la vie, d’un quotidien meilleur. «Durant deux mois, je n’ai pas cessé de parcourir les superettes de la ville, d’y élire même parfois domicile, pour voir ce que les gens consomment le plus, et c’est comme ca que j’ai eu un coup de cœur pour le domaine des céréales, d’autant plus que cela ne nécessitait aucune importation ni d’ailleurs un gros budget. J’ai ciblé le monde des enfants et même des adultes, à travers un tel choix qui m’intéressait, d’autant plus qu’il s’agissait d’un produit 100% made in bladi», dit-elle?.

Ce choix semblait finalement être le bon pour cette future chef d’entreprise qui dépose alors un dossier auprès de l’ANSEJ et y trouve d’emblée un écho favorable : «J’ai déposé mon dossier, et après avoir été écoutée par la commission qui semblait être visiblement intéressée par un tel choix et de tels arguments, j’ai reçu un avis favorable le même jour, avec des encouragements et un accompagnement réguliers qui me permettent aujourd’hui en tant que femme de relever bien des défis.»

Nadia Hamidet, qui investit, dès lors, dans «la qualité ou rien», comme elle tient à le souligner, s’investit pleinement et avec courage dans la gestion de cette micro-entreprise familiale, passant de deux emplois à 8 aujourd’hui, avec un espoir ferme d’accéder au stade de l’entreprise : «J’ai commencé par faire de la production de blé soufflé dans deux gammes caramel et chocolat, et j’envisage de produire 3 autres gammes dans le salé et le sucré. Mon produit jouit d’une bonne réputation sur le marché, et je rêve d’aller vers l’exportation vers l’Afrique sur le marché de l’agro-alimentaire.»

Visiblement fière de tels acquis et d’avoir répondu quelques part aux vœux de son regretté père, cette jeune chef d’entreprise n’oublie pas de dire, en ce 8 mars, que «cette femme, qui a combattu hier pour la liberté, est capable de contribuer au développement de son pays».

Farouk Zoghbi