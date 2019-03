Entretien Meriem Merdaci éditrice : « Être femme entrepreneure implique forcément des concessions »

Le 1er mars, Meriem Merdaci a bouclé ses onze années à la tête des Éditions du Champ libre. Ancienne journaliste, diplômé en sciences de la communication et de l’information, et en histoire, elle est la seule femme éditrice à Constantine.



El Moudjahid : D’abord, qui est Meriem Merdaci ?

Meriem Merdaci : Native de l’année 1983, à Constantine, j’ai suivi un cursus scolaire jusqu’à obtention de mon baccalauréat en sciences naturelles, une licence en sciences de la communication et de l’information à l’université Mentouri de Constantine, et un master en histoire à l’université Paris-XIII. Après trois années dans le monde du journalisme, en tant que correspondante du quotidien La Tribune, je me suis orientée en 2008 vers l’édition qui constitue ma profession principale.



Pourquoi cette reconversion ?

Il y a des parcours prédestinés pour certaines personnes. Je pense que c’est un peu le cas pour moi. D’abord, le bouillon culturel familial dans lequel j’ai grandi, ensuite mon travail de journaliste spécialisée dans l’information culturelle, ont fait que je suive le chemin de l’édition, un domaine qui me semblait aller dans le sens de ma passion pour la lecture, l’envie d’être à l’origine de projets porteurs de créativité et d’être dans les coulisses et l’avant-scène de la production culturelle. La motivation d’apporter une pierre à l’édifice de l’édition en Algérie, et plus spécifiquement à Constantine, était aussi l’un de mes objectifs. Après onze années à la tête des Éditions du Champ Libre, ponctuées par la publication de dix-sept ouvrages, je pense avoir accompli une partie du chemin, mais il me reste encore beaucoup de choses à réaliser.



Avez-vous rencontré des difficultés particulières ?

Le secteur de l’édition, en Algérie particulièrement, souffre de l’inexistence d’une vraie politique de gestion et d’engagement politique. Nous subissons toujours l’absence de textes d’application de la nouvelle loi sur le livre, laquelle n’est pas forcément adaptée aux besoins et aux aléas de notre métier. Ajoutez à cela, la crise économique qui a frappé de plein fouet le secteur, je précise bien, puisque plusieurs autres secteurs n’ont pas été touchés. Il faut aussi noter le manque de grandes manifestations consacrées à l’édition, à l’exception du SILA, même si les pouvoirs publics essaient d’en organiser ici et là. Cela dit, il ne faut pas incriminer le ministère de la Culture, car il est de notre devoir à nous, acteurs de l’édition, d’apporter des solutions, et, pourquoi pas, aller vers des assises nationales du livre.



Comment arrivez-vous à concilier vie personnelle et vie professionnelle ?

La question à laquelle je ne trouve toujours pas de réponse ! J’essaie de partager mon temps entre ma vie de famille, mon travail et mes déplacements professionnels, une équation à plusieurs inconnues, mais être active est l’une de mes motivations pour aller de l’avant et d’avoir toujours le moral, malgré la fatigue.



Qu’en est-il de vos activités annexes, de vos hobbies ?

Mon attachement à mon pays et à ma ville m’a poussée à mettre sur pied des événements culturels sous le label HounaQassantina. Durant plus d’une année, nous avions organisé, avec une association de Constantine, Numidi-Arts, des rencontres autour des questions d’histoire de l’Algérie, de littérature, de patrimoine matériel et immatériel et bien d’autres sujets comme le sport, ce qui avait suscité un réel engouement, non seulement chez les habitants de la ville, mais drainé également d’autres curieux, avides de culture et d’espaces d’échanges, en provenance d’autres régions et même d’autres pays. Quant aux hobbies, le sport, et notamment le football, est l’un des plus importants. Fan de la Premier League anglaise et fervente supportrice du Liverpool FC, il m’arrive d’arrêter mon travail pour suivre ses matchs. Cela dit, mon équipe de cœur, depuis ma tendre enfance, c’est le MOC (Mouloudia Olympique de Constantine), que je continue à suivre de près, et il m’arrive même d’aller au stade, en compagnie de mon père, pour supporter ce club et montrer que, malgré les difficultés qu’il rencontre actuellement, nous sommes toujours là pour le soutenir.



Étant l’unique éditrice à Constantine, quels conseils donneriez-vous à d’autres femmes qui voudraient se lancer dans ce domaine ?

Être femme entrepreneure implique forcément des concessions, des sacrifices aussi. Se lancer dans le monde du travail n’est pas aisé, encore moins dans l’édition où il faudrait avoir de la patience, du souffle et de la poigne.

Savoir négocier, se monter forte, briser les préjugés, être soi-même, forte et conciliante, sont de bons ingrédients pour réussir dans ce domaine, bien sûr sans oublier une pincée de sensibilité féminine.

Apporter un souffle nouveau, jeune aussi, à travers, et grâce aux auteurs qui ont été publiés chez nous, est aussi un challenge pour lequel notre maison d’édition se bat, et ce n’est pas toujours évident de se lancer ainsi, en même temps, c’est aussi une manière d’encourager et de canaliser toutes les potentialités de notre société.





Le nom Merdaci est-il lourd à porter ? Avez-vous eu le sentiment qu’il a contribué à vous ouvrir des portes ?

Porter ce nom n’est pas une tâche facile, avec les différents parcours de mes tantes, mes oncles et également mon grand-père, dernier magistrat musulman de Constantine. C’est aussi une fierté d’être l’une des enfants de cette grande famille. Je porte également en moi, le nom de ma mère, Benazzouz, une grande famille de lettrés. Je dois mes réussites à mes deux parents, Abdelmadjid et Zineb, qui m’ont apporté toute cette énergie, le courage et les éclairages tout au long de ma vie. Je leur dois bien plus que mes réussites.

Réalisé par : Issam Boulksibat