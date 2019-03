Ressources en eau : diffuser la culture de préservation

Une vingtaine d'animateurs socioculturels ont bénéficié, jeudi à Oran, d'un atelier de formation à la diffusion de la culture de préservation de l'eau, a-t-on appris auprès de l'association locale Santé Sidi El-Houari (SDH). Cette initiative constitue la première action d'un nouveau partenariat entre l'association indiquée et l'Agence de bassin hydrographique Oranie-Chott Chergui, a précisé à l'APS la vice-présidente de «SDH», Assia Brahimi. La formation a été animée par des cadres de l'Agence au siège de «SDH» qui abrite une école-chantier dédiée à la formation/insertion des jeunes en décrochage scolaire.

Les animateurs socioculturels se sont notamment imprégnés de la méthodologie à même de promouvoir, au sein de la population, la culture de la préservation du précieux liquide. Les apprenants ont reçu des explications sur l'usage des outils didactiques, dont des livres pour enfants, manuels et dictionnaires de l'eau qui seront offerts aux élèves des trois paliers scolaires. L'atelier a été suivi d'une séance de sensibilisation autour de la même thématique qui a réuni une soixantaine de jeunes stagiaires de l'école-chantier de «SDH». Le partenariat entre l'Agence hydrographique et «SDH» s'étend sur une année et comprend aussi des visites guidées à travers différents ouvrages, dont les barrages et les stations de dessalement. De son côté, la Direction locale de l’Office national de l’assainissement (ONA) organise une campagne de sensibilisation des élèves sous le thème «l’Assainissement à l’école». Cette action a pour but de sensibiliser les écoliers quant à «l’importance de l’assainissement et son rôle dans la protection de l’environnement hydrique», a fait savoir Fazia Merzoug, cadre d'études chargée de communication auprès de la Zone d'Oran de l'ONA. Un cours au sein des établissements scolaires est proposé par les ingénieurs de l’Office qui expliquent aux enfants le métier de l’assainissement tout en leur faisant découvrir des ouvrages tels les stations d'épuration (STEP) et les réseaux d’assainissement. A l'appui de ce cours, des affiches et autres dépliants de sensibilisation, les élèves apprennent «les bons gestes pour préserver leur santé et l’environnement hydrique», a-t-on souligné.