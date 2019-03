Dégradation de la biodiversité : des effets irréversibles

Le patrimoine animal, après le braconnage et ses conséquences sur le recul de la faune chez nous, plus particulièrement pour certaines espèces menacées d’extinction, pour ne pas dire carrément qui font partie d’un passé lointain, subit d’autres coups à l’origine de l’accélération du phénomène de la dégradation de sa biodiversité, en raison des effets irréversibles des changements climatiques.

En effet, les spécialistes sont unanimes à affirmer que la faune sera, à son tour, victime du réchauffement planétaire et les Pays sont désormais appelés à prendre au sérieux cette question car il y va du devenir des générations futures.

La situation est alarmante et des mesures devraient être prises afin de minimiser les dégâts qui risqueraient d’être catastrophiques pour l’humanité. Aujourd’hui, c’est un fait, la biodiversité n’a pas seulement un rôle écologique, environnemental ou économique mais la notion de protection de la biodiversité est plus que jamais relancée dans les pays industrialisés et ceux en voie de développement.

Beaucoup voient même qu’il est temps de remédier au phénomène du déclin de nombreuses espèces communes qui voient leurs effectifs diminuer, considéré comme un signe fort de la gravité de l’épisode d’extinction biologique.

Ce souci, il faut le rappeler, est aussi partagé par l’Algérie qui se préoccupe de plus en plus pour sa diversité biologique et bien plus ; elle va jusqu’à engager des actions pour le développement de certaines espèces. Il faut savoir que les statistiques de la direction des forêts font état de près de 137.000 unités de production cynégétique qui sont créées par les mêmes services. Il ne faut pas aussi oublier les parcs nationaux ; ces aires protégées qui comptent quelque 16.000 espèces qui jouent un rôle clé dans la préservation de la biodiversité. Aujourd’hui, plus de 3.000 espèces animales sont sérieusement menacées, pas seulement par les conséquences du dérèglement du climat mais également par le commerce illicite de certaines espèces.

Pourtant l’Algérie a été parmi les pays précurseurs en Afrique et dans le monde arabe à se doter d’une loi pour la protection de l’environnement et de fait, a bel et bien identifié, noir sur blanc, la liste des espèces animales protégées. Mais cette dernière n’a pas pu pour autant freiner le phénomène d’extinction de nombreuses espèces, d’où l’intérêt de revoir sa stratégie en la matière et l’adoption de dispositions à même d’éviter, une fois de plus, l’amenuisement du capital faunistique et partant, la dégradation de la biodiversité.

Samia D.