Grand angle : Premier test pour Bachelet

Avant de quitter son poste de Haut- Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, le Jordanien Zeid Ra’ad Al-Hussein, qui avait été, durant son mandat, souvent critiqué pour ses prises de position, avait affirmé, en guise de réponse à ses détracteurs, que «le silence ne vous assure aucun respect». Et à sa successeur, la chilienne Michelle Bachelet, il avait donné trois conseils : «Être honnête, ne pas faire de discrimination envers un quelconque pays et être prêt à ferrailler.» L’ancienne présidente du Chili, présentée comme «la candidate parfaite pour le poste», savait néanmoins qu’elle allait entamer son mandat avec quelques préjugés et qu’elle serait particulièrement attendue et jugée sur sa position sur les gouvernements qu’elle a eu à côtoyer durant son mandat présidentiel. Cuba et Venezuela étaient en tête de liste. Deux pays que les Etats-Unis ne portent pas dans leur cœur. Dès lors en affirmant, ce mercredi, que «la crise politique, économique et sociale au Venezuela était exacerbée par les sanctions internationales», elle ne pouvait ignorer qu’elle s’exposait aux foudres de Washington. Et pour cause, son appréciation contenue dans son discours sur la situation dans le monde a de fortes chances de ne pas être du goût de l’administration américaine qui persiste à poursuivre sa politique de sanctions économiques contre le Venezuela. Les premières, pour rappel, ont été annoncées par le prédécesseur de Donald Trump, Barack Obama, il y a quatre ans ; et contre lesquelles le président vénézuélien, Nicolas Maduro, a appelé à manifester le 9 mars. Ce discours intervient aussi alors que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU doit revenir sur la situation au Venezuela de manière plus approfondie le 20 mars, en présence de la Haut-Commissaire. Autant dire que ce dossier sera son premier vrai test depuis sa prise de fonction. Mais la crise vénézuélienne risque de s’exacerber bien avant cette date. Le président autoproclamé Juan Guaido, de retour à Caracas, a prévenu que la pression «ne fait que commencer» sur le pouvoir. Fort du soutien de plusieurs pays occidentaux et sud-américains, une cinquantaine en tout, l’opposant à Nicholas Maduro surfe sur les difficultés que vit la population vénézuélienne du fait justement des sanctions économiques imposées au gouvernement en place.

Nadia K.