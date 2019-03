Venezuela : Maduro appelle à des manifestations « massives »

Le président vénézuélien, Nicolas Maduro, a appelé à la tenue de manifestations massives samedi prochain pour protester contre «l'impérialisme américain» et l'ingérence dans les affaires intérieures de Caracas, ont rapporté hier des médias locaux. Le président Maduro a expliqué avoir choisi cette date en référence au 9 mars 2015, lorsque l'ex-président américain, Barack Obama, avait signé un décret présidentiel qualifiant le Venezuela de «menace extraordinaire à la sécurité nationale» des Etats-Unis, proclamant un «état d'urgence», ont ajouté les mêmes sources. «J'ai décrété le 9 mars comme Journée de l'anti-impérialisme au Venezuela et nous allons descendre dans la rue», a souligné M. Maduro, appelant les vénézuéliens à prendre part massivement à la manifestation. «Le Venezuela est confronté à l'agression impérialiste la plus puissante jamais menée contre un pays», a-t-il encore dénoncé.

Rejetant de nouveau l'aide humanitaire proposée par les Etats-Unis, le président vénézuélien y voit à travers cette aide «un paravent à une opération militaire secrète contre son gouvernement». Washington a tenté de livrer ce qu'il qualifie d'aide humanitaire, en coordination avec l'opposition vénézuélienne, mais Caracas s'était fermement opposée, rejetant la «politisation» de l'aide proposée, alors que le pays est confronté à de graves sanctions américaines et européennes.