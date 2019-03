Dans la lucarne : L’USMBA, droit vers le purgatoire

Le championnat national est aujourd’hui dans une phase quasi-terminale pour ceux qui ne sont pas en bonne posture au classement général. On parle là des équipes menacées de relégation. Il faudra, à ce niveau, mettre en exergue la grande performance de la formation du PAC qui, d’une

« place de strapontin », se retrouve à quelques six points du leader, l’USMA, ses ambitions deviennent très grandes. Cela donne un aperçu vivant de ces équipes qui ne veulent pas « mourir », puisqu’il s’agit de promus aux « dents longues ». Nombreux sont les clubs qui sont dans cette position à l’image du CRB d’une position de dernier du championnat national de Ligue-1 avec seulement onze points, il est, à la 23e journée, il est remonté aujourd’hui avec un classement des plus favorables, loin de la position de relégable. D’autres, par contre, font le chemin inverse. On peut citer le cas du MOB, de l’O Médéa, du MCO et à un degré moindre le DRBT. Toutefois, ce club est en train de réapprendre à gagner, at home, et revient au bercail avec des matches nuls de l’extérieur. Ce qui reste encourageant dans cette phase retour c’est que chaque point compte dans la balance. Dans cette « embrouillamini », la situation du club de la région Ouest du pays et plus précisément de la Mekerra est, le moins que l’on puisse dire, peu enviable. Le détenteur de la Coupe d’Algérie qui avait excellé la saison écoulée est aujourd’hui au bord de « l’effondrement », puisqu’il ne gagne pas ni chez lui, ni hors de ses bases. D’ailleurs beaucoup d’observateurs l’ont condamné, même si trois équipes seront concernées par le « plongeon final». Toutefois, ce qui se passe dans cette équipe de L’USMBA est liée directement aux finances qu’on peut qualifier de « portion congrue». Elles sont vides et les joueurs qui composent cette formation, qui pratique pourtant, un superbe football, veulent être payés dans les meilleurs délais. Ce que la direction du club ne peut satisfaire. Durant le mercato, ce club très aimé en comparaison au football qu’il prodigue chaque jour que Dieu fait, a été tout simplement « pillé » par les autres clubs dont des prétendants. Et cela n’a pas aidé ce club de l’Ouest du pays à retrouvé sa sérénité et notamment sa situation sur le plan technique ne s’est pas améliorée. Bien au contraire, elle se « dégrade » de journée en journée.

Comme il ne reste que sept journées à jouer, on subodore, d’ores et déjà, que cela va être des plus compliquées. Etant la lanterne rouge du moment, les spécialistes se demandent comment ce club va trouver les ressources et les moyens pour éviter d’autres déconvenues, surtout qu’à cette phase de notre championnat national tout le monde a un besoin pressant de points. Le fait de perdre aussi bien à domicile qu’hors des ses bases fait que cette formation bel abessienne vit des moments des plus difficiles. On ne peut pas dire qu’elle est déjà condamnée, tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. A bon entendeur, salut !

Hamid Gharbi