Radieuse : Visite et soutien à la famille d’Abed Mohamed, décédé vendredi dernier

La Radieuse s'est déplacée au douar Ouled Moussa, w. de Relizane, pour rendre un hommage posthume au joueur Abed Mohamed, décédé dans un match de son équipe Hamadna contre l'Ittihad de Merdjat Sidi Abed. Amine était décédé vendredi dernier, à l'âge de 17 ans, alors qu'il participait à un match de football. Cette mort tragique a surpris toute la population des deux localités et un climat de grande tristesse et d'émotion s’est installé dans toute la famille sportive nationale. Le président de la Radieuse, monsieur Kada Chafi, l'ancien défenseur international Fodil Megharia et l'ancien gardien de but du MCO, Nacer Benchiha, ont remis une aide financière à la famille du regretté Abed Mohamed, ainsi qu'une Omra à son père et d'autres cadeaux sans oublier le trophée du mérite et le diplôme d'honneur, comme hommage posthume au défunt. Cette rencontre de soutien et de solidarité s'est déroulée en présence du représentant de madame le wali de Relizane et le président de l'APC de Hamadna. Le père du regretté joueur, monsieur Abed, a remercié vivement la Radieuse pour ce geste de soutien : «Je suis très ému de voir des grands noms du football venir nous soutenir dans cette pénible tragédie et je vous avoue que je n'arrive toujours pas à accepter cette cruelle mort de mon cher fils. Mohamed Amine travaillait dur car son ambition était de devenir un grand joueur de football, mais le destin en a voulu autrement».