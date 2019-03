L’arbitre camerounais Depadoux Effa suspendu un an

Le Camerounais, Antoine Max Depadoux Effa Essouma, a été suspendu un an suite aux "faiblesses notoires d’arbitrage et de mauvaises performances" constatées lors du match de la Coupe de la Confédération, entre la RS Berkane et le Raja Casablanca et qui ont eu un "impact sur le résultat final", a indiqué la Confédération africaine de football (CAF).

PUBLIE LE : 07-03-2019 | 0:00