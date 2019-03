Coupe de la CAF : Le NAHD à pied d’œuvre à Luanda

Les joueurs du Nasria, auteurs d’une belle et précieuse victoire face à la formation kenyane de Gor Mahia (1-0), samedi dernier au stade 5-Juillet, n’ont pas eu le temps de reprendre leur souffle, qu’ils doivent déjà replonger dans la compétition continentale.

En effet, les poulains du duo Lacette-Ighil se sont envolés hier en début d’après midi pour Luanda, via Dubaï, pour affronter la formation angolaise du Petro Atletico. Ces derniers n’ont eu qu’une seule journée de repos. Ils avaient repris le chemin des entraînements lundi au stade Bensiam. Les camarades du portier Gaya Merbah auront plus de 72 heures pour récupérer et préparer sur place la rencontre, où ils effectueront trois séances d’entraînement. La délégation du Nasria compte 21 joueurs, dont Harrag et El Orfi, qui effectueront leur retour à la compétition. Par ailleurs, Gasmi manque à l’appel. L’avant-centre et meilleur buteur de cette édition, qui a subi une intervention chirurgical maxillo-faciale dimanche, sera indisponible pour au moins quatre semaines. Quant au second gardien de l’équipe, Kheiredine Boussouf, il fait toujours l’objet d’une sanction de la part du staff technique. Cette rencontre de la cinquième journée de la phase des poules de la Coupe de la Confédération africaine est prévue dimanche à 14h00 (heure locale), au stade 11-Novembre de Luanda. Pour rappel, le NAHD est en tête du groupe « D », avec 7 points. Une victoire lors des deux dernières rencontres permettrait à coup sûr à la formation algérienne de se qualifier pour les quarts de finale de cette compétition.

Les Sang et Or disposent ainsi d’une bonne marge de manœuvre, d’autant plus qu’ils auront l’occasion de recevoir l’équipe égyptienne du Zamalek SC. Néanmoins, les Algériens veulent se mettre à l’abri et assurer leur qualification dès ce match. « Nous ne sommes pas encore qualifier. Certes, on est premier du groupe, mais rien n’est assuré. On doit rester concentrés et nous donner à fond lors des deux matches qui restent à disputer. Malgré la fatigue, du à l’enchainement des voyages et des rencontres, nous allons tout faire pour revenir avec un bon résultat de Luanda», a déclaré le milieu de terrain Raiah.

Pour sa part, le Petro Atletico n’a plus droit à l’erreur. Les Angolais, dernier du groupe, sont contraints à la victoire pour espérer garder leurs chances de qualification intactes. A noter que l’adversaire du jour du NAHD occupe la seconde place de son championnat, à quatre longueurs du leader Primero De Agousto après dix sept journées de compétition. Les poulains du coach brésilien, Roberto Bianchi, compte néanmoins deux matchs en moins.

À souligner que cette partie sera dirigée par un trio d’arbitre Seychellois. M. Bernard Camille sera assisté par Danny Petrousse et Fedrick Emile.

Rédha M.