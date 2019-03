Assassinat de deux jeunes Palestiniens : Les Palestiniens demandent une enquête internationale

Les Palestiniens ont fortement critiqué l'armée israélienne après que deux Palestiniens aient été tués et un autre blessé lundi matin par des tirs de soldats de l'occupation israélienne, demandant qu'Israël en soit tenu responsable. L'incident a eu lieu dans le village de Kafr Ni'ma, dans la banlieue de Ramallah, en Cisjordanie, selon des sources médicales. Le ministère palestinien de la Santé a précisé que les deux victimes avaient été identifiées comme étant Amir Darraj et Yousef Anqawi, tous deux âgés de 20 ans, ajoutant que les forces de l'occupation israélienne avaient emporté les corps et arrêté un autre Palestinien après qu'il ait été blessé. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a demandé une enquête internationale sur les «crimes» israéliens contre les Palestiniens, accusant Israël de «crime extrajudiciaire hideux et délibéré sous de faux prétextes».

«Les exécutions sur le terrain qui se poursuivent, les meurtres délibérés et les punitions collectives en cours témoignent d'une grave atteinte à la communauté internationale et à ses organisations», a déclaré dans un communiqué Hanane Ashrawi, membre du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP). Mme Ashrawi a également accusé le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, de «poursuivre son approche criminelle et de faire en sorte que le déroulement des élections soit en sa faveur au détriment de la vie et des droits du peuple palestinien».