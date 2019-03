Fusion du consulat avec l’ambassade des Etats-Unis à El-Qods occupée : L’OLP dénonce

Le Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) a dénoncé la décision des États-Unis de fusionner leur consulat général à El-Qods occupée, avec leur ambassade, pour former une unique mission diplomatique, soulignant que cette démarche est «une violation des résolutions de la légitimité internationale», ont rapporté des médias locaux.

«La fermeture du consulat des Etats-Unis à El-Qods occupée et sa fusion avec leur ambassade est une violation des résolutions de légitimité internationale par Washington», a dénoncé l'OLP, dans un communiqué cité mardi par des médias palestiniens. «Le processus de paix doit être ravivé par une conférence de paix internationale réunissant les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies», a ajouté également l'OLP. A la lumière de la fermeture du consulat général des Etats-Unis à El Qods, l'Organisation de libération de la Palestine a décidé de mener à terme sa décision de «rompre tout lien politique avec l'administration des Etats-Unis et ses représentants», mettant en garde les personnalités, institutions et organisations palestiniennes à ne pas enfreindre cette décision, ont poursuivi les médias locaux. Les Etats-Unis ont décidé lundi de fusionner leur consulat général à El-Qods occupée avec leur ambassade pour former une «unique mission diplomatique», avait annoncé le Département d'Etat dans un communiqué. Cette décision, rendue publique le 18 octobre par le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, s'inscrit dans le contexte d'une dégradation continue des relations entre l'administration de Donald Trump et les Palestiniens, depuis la décision très controversée du président américain de déplacer l'ambassade des Etats-Unis à El Qods occupée. Elle avait été immédiatement condamnée comme «idéologique» par le numéro deux de l'Organisation de libération de la Palestine, Saëb Arekat. «L'administration Trump est résolue à ne laisser aucun doute quant à son hostilité à l'égard du peuple palestinien et leurs droits inaliénables, et à son mépris abject pour le droit international et ses obligations», a dénoncé, pour sa part, un haut responsable palestinien, Hanane Ashraoui, dans un communiqué. Les relations diplomatiques entre les Etats-Unis et l'Autorité palestinienne sont gelées depuis que Donald Trump a considéré El-Qods occupée comme «capitale» d'Israël, fin 2017, et sa décision d'y transférer l'ambassade américaine. Selon des propos de M. Arekat datant de janvier, le président Trump se «livre à un chantage» pour forcer les Palestiniens à accepter un plan de paix orchestré par les Etats-Unis. L'OLP a refusé en conséquence toute tractation sous médiation américaine tant que les Etats-Unis ne reviendraient pas sur la décision annoncée le 6 décembre de considérer El Qods occupée comme la capitale d'Israël.