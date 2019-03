Règlement du conflit du Sahara occidental : M. Köhler rencontre Marocains et Sahraouis

La délégation du Front Polisario aux négociations pour le règlement du conflit sahraoui a eu des entretiens, à Berlin, avec l'Envoyé personnel du Secrétaire général au Sahara occidental, Horst Köhler, qui s'était réuni également avec une délégation marocine, la semaine passée à Paris.

Les deux rencontres qu'à eues M. Köhler avec Sahraouis et Marocains s'inscrivent le sillage des efforts de l'Onu en vue de relancer le processus de paix entre les deux parties en conflit, le Maroc et le Front Polisario. Il est notamment question, a-t-on indiqué, de briser le statu quo prévalant jusqu'à présent dans le dossier du conflit, qui doit être résolu sur la base d'une solution juste et durable, garantissant au peuple sahraoui l'exercice de son droit à l'autodétermination.

La délégation sahraouie à Berlin est conduite par le membre du secrétariat national du Front Polisario, Khatri Addouh, président du Conseil national sahraoui, accompagné de M’hamed Khaddad, coordinateur du Front Polisario avec la Mission de l'Onu pour l'organisation du référendum au Sahara occidental (Minurso), Fatma Elmehdi, ex-présidente du l'Union des femmes sahraouies, Sidi Mohamed Omar, représentant du Front Polisario auprès de l'Onu et Mohamed Ali Zerouali, Conseiller auprès du Secrétariat du Front Polisario. La réunion de Berlin reflète la «dynamique active» adoptée par M. Köhler et sa volonté de rompre avec l'impasse dans laquelle le dossier avait été confiné, notamment en raison de l'attitude du Royaume marocain à poursuivre son occupation du Sahara occidental», a-t-on souligné.



Implication sincère et respect des droits du peuple sahraoui



La délégation du Front Polisario a réitéré, à l'occasion, son «implication sincère et constructive» dans les négociations sous les auspices de l'Onu, à travers son envoyé personnel, Horst Köhler, qui a, sans cesse, exprimé sa volonté à respecter, sans faille, «les droits légitimes du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance». M. Köhler avait présenté en janvier dernier un briefing au Conseil de sécurité, dans lequel il a invité les parties au conflit, le Maroc et le Front Polisario, à tenir des consultations concernant plusieurs questions liées au processus politique, afin de préparer le deuxième cycle de négociations qui devra se tenir durant le mois de mars à Genève. Le responsable onusien avait organisé, les 5 et 6 décembre 2018 à Genève, une première table ronde avec des délégations marocaine et sahraouie, en présence des pays voisins, l'Algérie et la Mauritanie, alors qu'il est attendu l'annonce de la date de la deuxième table ronde prévue courant mars 2019.