Modernisation et humanisation du secteur pénitentiaire : Des avancées importantes

L’Algérie a réalisé des avancées importantes en matière de modernisation et d’humanisation du secteur pénitentiaire, de réadaptation et de réinsertion des détenus, a affirmé, hier à Adrar, le directeur général de l’Administration pénitentiaire, Mokhtar Felioune, à l’ouverture d’un séminaire sur «les stratégies pénales contemporaines». M. Felioune a passé en revue le programme de la réforme pénitentiaire en Algérie en termes de planification et de résultats atteints par la commission nationale de la réforme de la justice qui se présente en deux aspects, le premier lié à la réforme de la justice et le second à la réforme pénitentiaire, ajoutant que «l’Etat s’emploie à la consécration de la transparence dans la gestion des prisons et le traitement des détenus, à travers l’ouverture du secteur sur les acteurs de la société civile, dont les associations nationales qui visitent les établissements pénitentiaires pour s’enquérir des conditions de la population carcérale». M. Felioune a estimé que les mutations sociales ont été à l’origine de la mise en œuvre des réformes du système juridique, en vue de mettre les textes juridiques au diapason de ces mutations. Il a fait état, dans ce cadre, de la signature de plusieurs conventions afférentes à la modernisation des prisons et l’adoption de programmes palliatifs ayant fait preuve d’efficacité dans le traitement des différents fléaux liés à la toxicomanie, la délinquance, la violence et la criminalité.