Tamanrasset : décés du député Mohamed Baba Ali

Le député de la wilaya de Tamanrasset, Mohamed Baba Ali, est décédé lundi à l'hôpital militaire universitaire de Bouchaoui (Alger), à l'âge de 52 ans. Le défunt est natif de la commune d'Idelès (200 km de Tamanrasset) où il a fait ses études, avant de rallier les rangs des Scouts musulmans algériens et d'adhérer au mouvement associatif en cofondant l'association culturelle Tinfoussine, puis au sein de l'Union nationale de la jeunesse algérienne. Il a été élu à l'Assemblée populaire de la wilaya de Tamanrasset, où il a assumé plusieurs mandats, et a été secrétaire de wilaya du parti du Rassemblement national démocratique, avant d'être élu durant deux mandats successifs à l'APN. Le défunt avait été victime d'un accident de circulation à Tamanrasset où il a été soigné, avant d'être évacué vers l'hôpital de Bouchaoui où il est décédé. Le défunt était marié et père de cinq enfants.