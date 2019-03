L'ancien journaliste de l'APS Omar Zeghmi n'est plus

L'ancien journaliste de l'agence Algérie Presse Service Omar Zeghmi s'est éteint hier à l'âge de 75 ans, à l'hôpital de Kouba, à Alger, des suites d'une longue maladie. Connu pour sa bonhomie et son professionnalisme, le défunt a exercé au sein de l'APS en qualité de journaliste et responsable du service Economie, et a supervisé la publication de la Revue économique de l'Agence, éditée durant les années 1980-1990. Il était également correspondant de l'APS à Rabat de 1997 à 2000. Le défunt est aussi connu pour avoir été parmi le collectif ayant lancé la revue Algérie et Développement, éditée à l'époque (1972-1974) par le quotidien El Moudjahid. Il était marié et père de deux enfants.

Condoléances



Très peiné par le décès de Omar Zeghmi, ancien journaliste de l'agence Algérie Presse Service, le ministre de la Communication, M. Djamel KAOUANE, présente à l'ensemble de sa famille ses sincères condoléances et l'assure, en cette douloureuse circonstance, de son soutien et de toute sa sympathie.

Qu'Allah accueille le défunt en Son Vaste Paradis.

«A Allah nous sommes et à Lui nous retournons.»