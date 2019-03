Signature d’un accord entre Sonelgaz et GECOL : Vers une relation commerciale forte et durable

Le groupe algérien Sonelgaz et la société libyenne General electricity company of Lybia (GECOL) ont signé, hier au centre de formation de Ben Aknoun (CBA) à Alger, un protocole d'accord portant sur une « relation commerciale forte et durable» dans la production d'électricité en Lybie. A travers cet accord, Sonelgaz s'engage à fournir des services au partenaire libyen portant, entre autres, sur la maintenance des centrales de production en Libye, ainsi que l'assemblage et la mise en service des centrales de production de l'électricité tous types de formats confondus.

Il s'agit également d'assurer la formation dans le domaine de la mise en marche et de la maintenance des centrales et le lancement de nouveaux projets, ainsi que toute autre forme d'entraide dans le domaine de la production électrique. Intervenant à cette occasion, le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a exprimé sa pleine satisfaction quant à la signature de cet accord, indiquant qu’il constitue un signal fort de la volonté des deux entreprises à renforcer davantage leur partenariat. Il a ajouté que « la coopération entre l’Algérie et la Libye ne cesse de se densifier», tout en insistant, à cet effet, sur la nécessité de renforcer le partenariat économique notamment dans le domaine de l’énergie entre les deux pays frères, et cela, a-t-il dit « à travers le développement de projets de partenariats». Et de poursuivre : « C'est dans ce sens que nous travaillons pour exporter de l'énergie électrique vers la Libye.» Selon lui, l'accord, à long terme, permet aux filiales de Sonelgaz de fournir leurs prestations à GECOL dans tous les domaines liés à la production de l'électricité.

De son côté, le PDG du groupe Sonelgaz, Mohamed Arkab, a souligné que « ce partenariat gagnant-gagnant constitue une opportunité idoine pour le transfert de la technologie et pour se présenter dans le marché libyen». Il dira dans ce sens qu’« après l’étape de la formation, on compte procéder ensuite à la réalisation de centrales électriques à cycle combiné et de réseau de transport de très haute tension (THT) et de haute tension (HT)». M. Arkab n’a pas manqué de mettre en avant les capacités de son entreprise, indiquant qu’elle peut construire, dans le cas d’urgence, une centrale au bout d’un mois. En réponse à une question relative à la sécurité, il a indiqué que « la situation sécuritaire est déjà bien étudiée. Nous travaillons dans le cadre de la coordination existant entre les deux pays». S’agissant du taux d'investissement, il a fait savoir qu’il sera publié au moment opportun, avant de préciser à ce propos qu’il y aura 10 contrats qui vont être signés prochainement. S’agissant du projet d'exportation de l'électricité vers la Libye, il a indiqué que « la question fait l'objet actuellement d'études techniques et commerciales visant à évaluer la faisabilité de l'installation de lignes électriques de 400 kilovolts entre l'Algérie et la Libye qui vont porter la distribution globale à 2.000 kilovolts d'électricité, et une fois validé, ce projet se fera en partenariat avec les libyens». Pour sa part, le P-dg de Gecol, Abdelmadjid Mohamed Hamza, a salué la signature de ce protocole d'accord qui marque le début d'une coopération durable entre Gecol et Sonelgaz. Reconnaissant la réticence des investisseurs européens et américains vis-à-vis de la Libye, sous prétexte de l'insécurité, dit-il, M. Hamza a assuré que Sonelgaz profitera d'un «traitement privilégié une fois qu'elle aura investi en Libye. Il a avancé que la coopération bilatérale devrait s'élargir davantage dans le futur pour englober le créneau du transport d'électricité.

Makhlouf Ait Ziane