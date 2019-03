Energies renouvelables : l’atout technologique

De l’optimisme, oui. De l’efficacité, surtout. La ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, voit venir le décollage du programme de 22.000 mégawatts à l’horizon 2030.

Une technologie adaptée et une volonté à la mesure du défi constituent, pour elle, une condition sine qua non pour rattraper le retard accusé jusque-là. Plus claire, la ministre recommande une «plateforme solide, une vision claire à moyen et long termes». Et, pour l’échéance fixée, son département compte réaliser 4.300 MW. S’exprimant à la veille du 2e Salon international de l’environnement et des énergies renouvelables, la première responsable a solennisé la nécessité de mettre en place des mécanismes pour mener à bon port la stratégie de développement durable.

Et c’est parce que ce développement se veut également global qu’il sera, à juste titre, consacré au Sud algérien et aux zones enclavées. Ce rendez-vous, explique Mme Zerouati, s’érigera en une plateforme permettant aux publics concernés par la protection de l’environnement et les énergies renouvelables de présenter leurs métiers et leur savoir-faire. L’occasion sera offerte aussi aux différents participants de passer au peigne fin les EnR hors réseau, que la ministre compte développer de mieux en mieux. Pendant quatre jours d’échange et de débats fructueux, le «Sierra 2019» sera rehaussé par des conférences thématiques animées par des experts nationaux et étrangers.

Quatre grands axes fondamentaux sont retenus : valorisation et développement des EnR en hors réseau ; l’apport de ces énergies dans le développement durable des régions éloignées du Sud ; leur rôle dans le développement d’une économie circulaire à travers notamment les filières de valorisation énergétique ; et l’économie circulaire dans son volet de gestion intégrée des déchets.

En termes de chiffres, la ministre annonce la participation de 140 entreprises, dont 22 étrangères issues de 6 pays, dont l’invité d’honneur sera la Chine. Le nombre de visiteurs attendu tutoie les 15.000, contre 12.000 durant la première édition. Des nouveautés seront au rendez-vous. Il est, d’une part, question de la signature de conventions avec ces pays, qui seront représentés par leurs ambassadeurs accrédités en Algérie, mais aussi avec le ministère de la Communication pour la formation de journalistes à travers le territoire.

«Le développement des EnR est une démarche horizontale, et l’apport des médias à transmettre le message est d’une importance capitale», note la ministre.

D’autre part, annonce Mme Zerouati, le Salon verra le lancement de l’appel à projets à travers le site officiel de son ministère, et ce, du 30 mars au 30 mai. A propos des Assises nationales que son département tiendra les 17 et 18 mars, la ministre affirme que ce sera une étape qui rapproche de la concrétisation effective de l’économie circulaire verte. Un défi qui impose, comme l’explique si bien Mme Zerouati, un sursaut collectif et une mobilisation constante.

Fouad Irnatene