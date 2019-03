Dans la lucarne : Une affaire de main

Le football mondial ne veut pas rester figé sur le plan du changement de ses lois de jeu. C’est vrai que certaines d’entre-elles sont presque immuables, mais cela ne va pas empêcher l’International Board d’apporter des correctifs lorsque le besoin s’en ressent. C’est vrai qu’ils sont nombreux ceux qui n’apprécient pas la vidéosurveillance eu égard aux désagréments qu’elle peut faire à la bonne marche d’un match de football. Il faut dire qu’on constate énormément de retard et aussi de palabres avant que l’arbitre ne donne l’information au niveau du studio du VAR qui statue en dernier ressort. Il faut dire que cette nouvelle technique reste presque à l’appréciation de l’arbitre qui peut l’utiliser ou pas. Là, il peut donner un coup de pouce à certaines équipes au détriment d’autres. Et cela n’est pas fait pour encourager l’éthique sportive. On avait vu beaucoup de matches, en dépit du recours au VAR, se gagner suite à une faute d’arbitrage. La technique du VAR, qui n’est qu’à ses premiers balbutiements, pourrait, peut-être, se développer et être plus juste et surtout plus précise. Toujours est-il, l’arbitre ne cesse de voir son «pouvoir» grandir. Ceci dit, l’International Board, réunie dernièrement en Ecosse, avait pris une décision assez sage, même s’il faut attendre son application avant d’être péremptoire dans les assertions des uns et des autres. Il n’y a que le terrain qui peut trancher et c’est tant mieux !

Ladite réunion a été conclue par une mesure des plus importantes. En effet, désormais, «tout but inscrit par un joueur ayant commis une faute de main, même de manière involontaire, sera invalidé, a acté, samedi, l'International Board, le garant des règles du jeu en football. La décision prise par l'International Football Association Board (IFAB) était attendue depuis début novembre, et une réunion préparatoire de l'instance qui examine et détermine les modifications des règles du jeu du football. «Sur le sujet de la faute de main, l'IFAB a décidé de fournir une définition plus précise et détaillée de ce que constitue une faute de main, en particulier au regard des actions lors desquelles une main involontaire ou accidentelle sera sanctionnée», a rapporté dans un communiqué l'organe installée à Zurich. A titre d'exemple, l'IFAB indique qu'un but inscrit directement de la main/du bras (même de manière accidentelle) et un joueur qui marque ou se crée une opportunité de marquer après avoir obtenu la possession/le contrôle du ballon de la main/du bras (même de manière accidentelle) ne sera plus toléré». La loi 12 relative aux «fautes et incorrections» prévoyait jusqu'à présent de sanctionner d'un coup franc (ou d'un penalty) le fait de toucher «délibérément le ballon de la main». Cette notion d'intentionnalité est désormais supprimée sur toute action débouchant sur un but. L'IFAB, composée de représentants de la Fifa et des quatre fédérations britanniques pionnières du football (anglaise, écossaise, galloise et nord-irlandaise)».

Le fait d’annuler un but suite à une faute de main aussi bien délibérée qu’involontaire invalide le but. Un tel changement est plus juste par rapport à ce qui s’y passait avant. Il faut dire que jusqu’ici, on avait vécu presque dans «l’injustice». En effet, on se rappelle encore, lors des éliminatoires du championnat du monde organisé en 2010 pour la première en Afrique du sud, comment le joueur Thierry Henri avait inscrit de la main contre l’Irlande du Nord le but qui avait qualifié la France. Malgré que l’affaire avait été portée devant l’instance suprême, la FIFA, le but a été accepté et l’Irlande du Nord n’a pu se qualifier. Par la suite, les situations où les buts marqués de la main étaient des plus nombreuses. Avec la mesure de l’IFAB qui vient d’être officiellement actée, on ne peut qu’apprécier une telle position bien profitable pour le football qu’elle n’y paraît.. «L’œil du lynx» veille toujours et c’est une très bonne chose !

Hamid Gharbi