La Gambie et la Tunisie à Tchaker

C'est décidé : l'équipe Nationale jouera ses deux prochains matches de ce mois de mars au stade Mustapha-Tchaker de Blida. Initialement, il était question de recevoir au moins le match de la Tunisie, prévu le 26 mars prochain, au stade du 5-Juillet, étant donné que l'équipe nationale U-23 jouera le même jouer son match aller des éliminatoires pour la CAN-2019 face à la Guinée Equatoriale à Tchaker. C'était du moins l'idée de départ à la FAF. Mais finalement et après avoir pris connaissance des dates des deux matches, la fédération aurait donc pris la décision de faire jouer les deux matches face à la Gambie le 22 mars prochain et la Tunisie le 26 mars au stade Mustapha-Tchaker de Blida. L'EN U23, quant à elle, accueillera la Guinée Equatoriale au stade du 5-Juillet. Il est utile de rappeler que l'équipe nationale entrera en stage de préparation de huit jours, et ce du 18 au 26 mars prochain au CNT de Sidi-Moussa. Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, devrait rendre dans les prochains jours la liste des 24 joueurs retenus pour les deux matches. Le Spartak Moscou a annoncé, ce lundi, la convocation de son attaquant Sofiane Hanni. Ce sera la première convocation de l'ancien joueur d'Anderlecht sous l'ère Belmadi. L'attaquant n'a, en effet, plus été convoqué depuis le fameux match amical face à l'Iran au cours duquel il avait été remplacé par Rabah Madjer à la pause.

A. B.