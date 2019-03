Equipe nationale : Vers le retour de Bentaleb, Belfodil et Benrahma

C’est dit, Djamel Belmadi compte bien rafraichir son groupe en prévision des deux rendez-vous Fifa du mois de mars. Le sélectionneur national l'avait déjà déclaré à l'automne dernier en assurant qu'aucun «joueur n'est certain d'être là en mars». Dans son approche, le sélectionneur voulait mettre fin à la monotonie qui prévalait dans le groupe des Verts depuis plusieurs mois et instaurer un climat de concurrence entre les joueurs.

En outre, Djamel Belmadi, étant alors dépité par les prestations de certains cadres au sortir de la défaite face au Bénin, avait procédé à la mise à l'écart de certains d'entre eux pour le match d'après face au Togo.

Néanmoins, la situation a évolué depuis. En effet, les prestations de certains joueurs au sein de leur club ont incité le sélectionneur à revoir sa position. En effet, selon nos sources, Belmadi a effectivement décidé de rappeler trois joueurs, dont deux ont été écartés lors de la sortie des Verts au Togo. Il s'agit de Nabil Bentaleb, qui est en train de réaliser une deuxième moitié de saison satisfaisante avec Schalke 04, et Ishak Belfodil, auteur de son neuvième but ce week-end avec Hoffenheim.

Djamel Belmadi s'était entretenu avec les deux joueurs lors de sa tournée européenne à la mi-janvier et leur avait demandé de se tenir prêts pour une convocation future. Il faut dire que le sélectionneur national cherche à inculquer aux Verts un nouvel état d'esprit et pour le moment, Bentaleb et Belfodil répondent au profil recherché.

Le sélectionneur national a décidé aussi de donner sa chance à Said Benrahma qui réalise une saison exceptionnelle avec Brentford en Angleterre. Le jeune attaquant de 23 ans, qui n'a plus été convoqué depuis le départ de Christian Gourcuff, semble avoir définitivement convaincu Djamel Belmadi de son potentiel. Le sélectionneur national le suit de près depuis l'automne dernier.

La preuve, il a envoyé son adjoint Aziz Bouras pour le superviser en décembre et est allé s'entretenir avec lui par la suite. Avec 9 buts et 11 passes décisives, Benrahma revient logiquement dans le groupe.

D'autres nouveaux joueurs peuvent aussi être appelés, à l'instar de Victor Lakhal du Havre AC.

Dans tous les cas, les deux matches de mars sont une aubaine pour le sélectionneur national pour effectuer une revue d'effectif générale avant de commencer à arrêter petit à petit son groupe en prévision de la CAN-2019.

Amar B.