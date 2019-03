CHAN-2020 (qualifications/ Zone nord), Algérie - Maroc : Les dates de la double confrontation connues

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé ce lundi les dates de la double confrontation entre l'Algérie et le Maroc, comptant pour les qualifications (Zone nord) du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2020, compétition réservée aux joueurs locaux et dont la phase finale est prévue en Ethiopie.

Le match aller aura lieu en Algérie entre les 20 et 22 septembre 2019 alors que le match retour se disputera au Maroc entre les 18 et 20 octobre prochain. L'autre match de la Zone nord mettra aux prises la Tunisie à la Libye.

Les deux vainqueurs de ces doubles confrontations se qualifieront pour la phase finale du tournoi. L'équipe national A' avait échoué à se qualifier pour la précédente édition du CHAN-2018 disputée au Maroc, en se faisant éliminer face à la Libye (aller : (1-2) à Constantine, retour : (1-1) à Sfax).