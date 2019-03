Sanction - Ligue-2 : Un match à huis clos pour le WA Tlemcen

Le WA Tlemcen a été sanctionné d'un match à huis clos pour utilisation de fumigènes et jets de projectiles sur le terrain de jeu (bouteilles pierres/ 3e infraction), lors du match contre NC Magra (1-1) disputé samedi dernier au stade Akid-Lotfi de Tlemcen, comptant pour la 24e journée du championnat de Ligue 2 Mobilis, a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP). Le WAT devra en outre s'acquitter d'une amende de 20.000 DA pour cette troisième infraction, selon la même source. La commission de discipline, réunie ce lundi 4 mars, a infligé par ailleurs quatre matchs de suspension ferme plus 50.000DA d’amende pour Abbas Abdelaziz, entraîneur adjoint du NC Magra pour "provocation du public". Pour sa part, Bechouche Nacer entraîneur adjoint de l'USM El-Harrach a écopé de trois matchs fermes d'interdiction de terrain et de vestiaires et 200.000 DA d'amende pour "atteinte à la dignité et à l’honneur envers un officiel de match".

Les joueurs Heriat Mohamed (Olympique Médéa) et Abdat Faycal (USMH) ont écopé chacun de quatre matchs de suspension, dont deux avec sursis et 40.000 DA d'amende pour comportement anti sportif envers officiel.