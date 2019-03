Open de Nairobi, Amine ZoubiRi (président de la fabad) : «Nous avons marqué notre retour»

Le président de la Fédération algérienne de badminton (FABad), Amine Zoubiri, s'est dit "très satisfait" des résultats obtenus par les athlètes algériens lors de l'Open international de Nairobi au Kenya (28 février-2 mars), affirmant que "la sélection algérienne a marqué son retour en attendant de confirmer aux prochains championnats d'Afrique à Abuja (Nigéria)." "Nous avons enregistré de très bons résultats à l'Open de Nairobi, une compétition qui a permis aux Algériens de marquer leur retour, notamment la paire Madal Sabri et Koceila Maameri, absente lors des compétitions précédentes pour blessure.", a déclaré à l'APS Amine Zoubiri. La sélection algérienne a terminé cette compétition internationale avec un total de deux médailles (1 or et 1 en bronze). La médaille d'or a été l'œuvre de la paire Madal Sabri-Koceuila Maameri au double messieurs et la médaille de bronze par paire Linda Mazri-Koceila Maameri au double mixte. "Nous attendons de confirmer ces excellents résultats lors des prochains championnats d'Afrique, prévus le mois d'avril à Abuja au Nigéria, un rendez-vous important pour les sélections algériennes qui seront renforcées par de jeunes athlètes.

Il y a des spécialités dans lesquelles nous pouvons aller très loin lors des Jeux olympiques 2020 à Tokyo et les Jeux méditerranéens 2021 d'Oran.", a-t-il dit. La sélection algérienne a pris part à l'Open international de Nairobi avec six athlètes répartis dans les cinq spécialités inscrites au programme (messieurs simple, dames simple, double messieurs, double dames et double mixte). Il s'agit de Madal Sabri, Larbaoui Seifedine, Ouchefoune Abderahim, Maameri Koceila, Hala Bouksani et Linda Mazri.