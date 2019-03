Super-coupe d’Afrique : Le Raja Casablanca menace de la boycotter

Le Raja Casablanca a menacé dans un message adressé à la Confédération africaine de football (CAF) de boycotter le match de la Super-coupe d'Afrique face à l'Espérance, prévu le 29 mars à Doha, en dénonçant le "scandale de l'arbitrage" dont il a été victime, à ses yeux, devant son compatriote RS Berkane dimanche pour le compte de la 4e journée de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération.

Le Raja Casablanca, tenant du titre, a qualifié ce match de "massacre arbitral" avec le rejet d'un but inscrit 2 minutes dans les arrêts de jeu (90’+2) par l'arbitre qui "a fermé les yeux également sur des pénalités et des cartons jaunes".

"Cette farce est une honte pour le football africain", s’est insurgé le club marocain, appelant la Confédération africaine de football (CAF) à ouvrir une enquête indépendante et en profondeur pour "rendre justice au Raja".

Dans la même déclaration, Raja a réaffirmé son engagement à défendre ses intérêts, menaçant de se retirer de toutes les compétitions africaines, y compris du match de Super-coupe devant l'Espérance ST, champion d'Afrique en titre, programmé à Doha le 29 mars courant.

Le match opposant la Renaissance de Berkane face au Raja Casablanca s’est soldé par un match nul (0-0), ce qui compromet les chances de qualification du Raja, lanterne rouge avec 3 points, à deux journées de la fin des éliminatoires. En revanche Berkane a consolidé sa place de leader avec 8 points devant AS Otôho (Congo) 5 points, et Hassania Agadir, 4 points. Le premier et le deuxième se qualifient pour les quarts de finale.