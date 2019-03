Ligue-1 : Le Paradou AC s'invite dans la course au titre

Mené par ses joueurs du cru, le Paradou AC est en train de déjouer tous les pronostics en Championnat de Ligue-1 de football, après sa victoire, samedi, en déplacement face au leader l'USM Alger (2-1), qui lui permet de se repositionner dans la course au titre.

Le PAC, qui a aligné une sixième victoire de suite, toutes compétitions confondues, a encore une fois prouvé qu'il restait incontestablement la révélation de la saison, revenant à six points du leader, dont l'expérience de ses joueurs s'est avérée insuffisante pour faire face à la nouvelle vague du Paradou, à sept journées de l'épilogue. Pourtant, personne n'a parié un kopeck sur le parcours réalisé jusque-là par cette équipe, dont la formation reste son cheval de bataille et qui est en train de se forger un label dans ce domaine. Et si le PAC parvenait à coiffer au poteau l'USM Alger et la JS Kabylie, son dauphin ? Une question qui taraude les esprits de beaucoup d'observateurs, eu égard au potentiel existant, le tout dirigé à la baguette par l'entraîneur portugais Francisco Alexandre Chalo, dont le profil n'a pas été choisi par hasard par les dirigeants du club, lui qui a su donner une identité de jeu à son équipe. Le club algérois, qui a remporté samedi dernier son premier derby de la saison, a forcé l'admiration en championnat, mais également en coupe d'Algérie puisqu'il est qualifié aux quarts de finale, où il rencontrera en deux manches la JSM Béjaïa, pensionnaire de Ligue 2. Le dernier carré reste, a priori, dans les cordes des "Académiciens", pour peu qu'ils gardent les pieds sur terre et évitent de s'enflammer.



Naïdji frappe aux portes de l'équipe nationale



S'il y a un joueur qui a pu se faire un nom au sein du PAC, c'est incontestablement l'attaquant Zakaria Naïdji, auteur samedi de son 17e but de la saison, confortant par là sa position en tête du classement des buteurs. Pur produit de la "pépinière" du PAC, Naïdji ne cesse de confirmer son sens inné du but, frappant pratiquement à chaque rendez-vous. Le natif de Bordj Bou Arréridj n'est désormais qu'à une seule longueur d'Oussama Darfalou, sacré meilleur buteur du précédent exercice avec l'USM Alger (18 buts), avant d'opter durant l'intersaison au profit de la formation néerlandaise de Vitesse Arnhem. Les performances hallucinantes enchaînées par Naïdji (24 ans), qui insiste à ne tirer aucun penalty accordé à son team, devraient lui valoir la reconnaissance du sélectionneur algérien Djamel Belmadi en vue de l'intégrer à l'avenir dans les rangs de l'équipe nationale.

Lucide et efficace devant les buts, Naïdji constituerait une doublure de luxe pour le nouveau goléador des Verts, Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/ Qatar), en prévision notamment de la Coupe d'Afrique des nations-2019 en Egypte (21 juin - 19 juillet). D'ici là, le joueur va certainement continuer à s'illustrer pour peu qu'il soit épargné par les blessures, ce qui va le propulser davantage au-devant de la scène pour remplacer Islam Slimani, en mauvaise posture actuellement.