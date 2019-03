Poursuivi pour intelligence avec une puissance étrangère : 2 ans de prison ferme et 3 autres avec sursis pour un bloggeur

Le tribunal criminel d’appel près la Cour de Skikda a condamné Merzoug Touati (31 ans) à 2 ans de prison ferme et 3 autres avec sursis pour les crimes d’incitation de la population à porter les armes contre l'autorité de l'Etat, d’incitation à l’attroupement sur les places publiques, et d’intelligence avec une puissance étrangère susceptible de porter atteinte à la diplomatie algérienne et délit d'incitation à l'attroupement armé, a-t-on constaté. L'affaire remonte à janvier 2017 lorsque la brigade de cybercriminalité, en coordination avec le service central de lutte contre les crimes liés aux technologies de l’information et de la communication, a repéré un compte sur un réseau social au nom du bloggeur Touati Merzoug, appelant à la rébellion et à l’attroupement à partir de janvier 2017 à Bejaia dans une vidéo contre la loi de finances. Le mis en cause a nié en bloc les accusations, assurant avoir appelé à des manifestations pacifiques. L’enquête a révélé que l’accusé a eu des contacts (intelligence) avec des agents de pays étrangers, de nature à nuire à la diplomatie algérienne, tenait deux comptes sur un réseau social titrés "El Hogra" et "Touati Merzoug", partageait avec d’autres personnes la gestion de la page "citoyenneté israélienne" et correspondait avec des personnes fuyant la justice algérienne et incitant à l’atteinte de l’unité nationale.

Le représentant du parquet a souligné dans son réquisitoire que l’accusé était en contact avec le nommé Hassan Kaiba, porte-parole des Affaires étrangères israéliennes pour les médias arabes et ancien colonel du Mossad israélien, et a présenté à ce dernier des informations sur les biens de Juifs dans la région d’oued M’zab, au moment des évènements de Ghardaïa. L’accusé a également eu des discussions avec la même personne à propos de la déclaration d’un responsable algérien accusant des parties étrangères des événements de Bejaia début 2016.

L’accusé était également en rapport avec le nommé Yidine Cohen, enseignant dans une université israélienne, d’origine libanaise, à qui l’accusé avait demandé de l’aider à émigrer vers Israël, en plus de sa relation avec Gabriel Kettaf, membre du clergé chrétien, et avec Tajo Kodach, un Syrien kurde, avec qui l’accusé gérait la page "citoyenneté israélienne".

La défense a soutenu que l’accusé était journaliste et avait le droit de communiquer avec des étrangers et d’exercer toute activité en rapport avec sa profession, et qu’il n’a pas incité à l’attroupement, mais seulement repris sur sa page des informations. Le représentant du parquet a requis cinq ans de prison contre l’accusé qui a purgé sa peine (incarcéré en 2017), et a été libéré.