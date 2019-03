ONM : Responsabilité et discipline

L’Organisation nationale des Moudjahidine (ONM) a salué, hier, «le civisme et le sens de responsabilité et de discipline» caractérisant les marches populaires qu’a connues récemment la scène nationale.

L’ONM déclare, dans un communiqué, «noter avec fierté ce qui a caractérisé le mouvement populaire qu’a connu la scène nationale, et lors duquel les petits enfants de la génération de Novembre ont fait montre d’un comportement civique empreint de sens de responsabilité et de discipline», relevant que cette image «honorable reflète les valeurs du citoyen algérien». Pour l’ONM, «les changements profonds qu’a connus la société algérienne durant la Tragédie nationale ont semé le désespoir, notamment parmi la frange des jeunes, privée des opportunités d’emploi qui lui auraient ouvert la voie à la construction d’un avenir familial et social, a ajouté la même source.

«La situation dans laquelle le pays a été acculé est totalement contraire aux espoirs et aux aspirations légitimes de notre peuple (...) de propulser l’Algérie vers le progrès, tel que prévu par la Déclaration du 1er Novembre 1954», ajoute la même source.

L’ONM considère que «la crise qu’a connue le projet national a poussé la société civile, dans ses différentes composantes, à sortir dans la rue pour revendiquer la concrétisation de slogans traduisant la volonté réelle du peuple par le recours aux textes juridiques et aux dispositions de la Constitution». L’Organisation nationale des Moudjahidine a saisi cette occasion pour rendre hommage à «l’Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN), attachée à ses prérogatives constitutionnelles, ainsi qu’aux différents corps de sécurité nationale pour leur patriotisme».