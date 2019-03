M. Gaïd Salah à l’académie militaire de Cherchell : le peuple doit « s’ériger en rempart » contre des « menaces aux retombées imprévisibles »

Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a affirmé hier que le peuple est appelé à «s'ériger en rempart» contre tout ce qui pourrait exposer le pays à des «menaces aux retombées imprévisibles», et à mettre en échec les tentatives de le ramener aux douloureuses années de braise.

«Ce peuple, qui a mis en échec le terrorisme et déjoué ses desseins et visés, est celui-là même qui est appelé, aujourd'hui, à savoir comment se comporter face à la situation que traversent son pays et son peuple, et comment s'ériger en rempart contre tout ce qui pourrait exposer l'Algérie à des menaces aux retombées imprévisibles», a déclaré le général Gaïd Salah, dans une allocution d'orientation prononcée, à l'occasion d'une visite de travail à l'Académie militaire de Cherchell, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Le général de corps d'armée a tenu à rappeler, en cette circonstance, les «sacrifices colossaux» consentis par le peuple algérien et son avant-garde l'Armée nationale populaire aux côtés de tous les autres corps de sécurité face au phénomène abject du terrorisme. «J'ai toujours été, et à chaque occasion, franc et sincère, tout en assumant de dire la vérité lorsqu'il s'agit de la sécurité et la stabilité du pays. Le fait que l'Algérie a pu réunir les facteurs de sa stabilité, à travers l'éradication du terrorisme et la mise en échec de ses objectifs, grâce à la stratégie globale et rationnelle adoptée, puis grâce à la résistance résolue dont a fait montre le peuple algérien, à sa tête l'Armée nationale populaire, aux côtés de tous les autres corps de sécurité, a déplu à certaines parties qui sont dérangées de voir l'Algérie stable et sûre», a indiqué le chef d'état-major de l'ANP. Ces parties, a-t-il dit, «veulent ramener l'Algérie aux douloureuses années de braise, lors desquelles le peuple algérien a vécu toute forme de souffrances et payé un lourd tribu. Ce peuple digne, authentique et conscient, qui a vécu ces dures épreuves et subi leurs affres, ne pourra, en aucun cas, mettre en péril sa sécurité et sa quiétude», a soutenu le vice-ministre de la Défense nationale. M. Gaïd Salah a exprimé sa conviction que «cette sécurité et cette stabilité, ainsi retrouvées, continueront à s'ancrer et à s'enraciner, que le peuple algérien continuera à en jouir, et que l'Armée nationale populaire demeurera le garant de cet acquis si cher, grâce auquel notre pays a retrouvé sa notoriété». Le général de corps d'armée a ensuite rappelé la «grandeur» des missions assignées à l'ANP, ainsi que les «efforts laborieux et fructueux que ses éléments fournissent partout où ils se trouvent et en toutes circonstances, et qui méritent toute la reconnaissance et la gratitude», saluant leur «haut degré de conscience quant à l'impératif de réunir tous les facteurs de force en termes de formation, d'enseignement, de préparation et de professionnalisme sur le terrain, et ce outre l'emploi judicieux, voire optimal des équipements et des matériels modernes en dotation». «œuvrer à réunir tous ces facteurs constitue un «engagement pour la préservation de l'intégrité territoriale de notre chère Algérie», a-t-il ajouté, relevant que «tout cela dénote clairement l'importance majeure accordée à l'accomplissement des nobles missions assignées dans le but de préserver la sécurité de notre patrie et sauvegarder son indépendance, sa souveraineté et sa stabilité». Après avoir mis en exergue que l'ANP œuvre à concrétiser ses «ambitions légitimes», à la lumière des orientations du Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Gaïd Salah a souligné que les éléments de l'ANP «connaissent parfaitement les ennemis de leur peuple et de leur patrie, sont parfaitement conscients de leurs desseins macabres et de leurs portées, et sauront, sans doute, préserver leur histoire nationale et valoriser leur Révolution et ses artisans».



« Porter le message des aïeux et prendre la responsabilité de préserver leur legs. »



Au début de son allocution, suivie via visioconférence par l'ensemble des personnels relevant des unités de la 1re Région militaire, le général de corps d'armée a souligné l'importance que revêt sa rencontre avec les cadres et les stagiaires de l'Académie, en ce qu'elle coïncide avec la célébration, ces derniers jours, de la Journée nationale du chahid et avec le mois de mars, mois des Chouhada, à qui il a rendu hommage, affirmant qu'ils ont écrit, par leur épopée historique, «la plus prestigieuse page de l'histoire de notre nation». Rappelant les hauts faits de la Révolution de Novembre 1954, Gaïd Salah a saisi cette occasion, pour appeler l'ensemble des éléments de l'ANP à «démontrer, par le travail, la conduite et sur le terrain, qu'ils sont à la hauteur et de la grandeur de cette histoire, et qu'ils sont également dignes de porter le message de leurs aïeux et de prendre la responsabilité de préserver leur legs». La visite de travail du général de corps d'armée Gaïd Salah s'inscrit dans le cadre du suivi de l'état d'avancement de l'exécution des programmes d'enseignement et de formation pour l'année scolaire 2018-2019. À l'issue de son allocution, le vice-ministre de la Défense nationale a donné la parole aux cadres et stagiaires qui ont exprimé «leur gratitude pour la grande attention accordée par le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire à l'Académie et à ses élèves». Le général de corps d'armée a suivi ensuite un exposé donné par le commandant de l'Académie, le général major Belkacem Bouafia, portant sur la situation générale de cet édifice de formation d'élite, sur le parcours et le développement de la formation et de l'enseignement qu'elle dispense, ainsi que sur le rôle «primordial» qu'elle assure dans la formation fondamentale des élèves officiers au profit de l'ensemble des Forces et des Directions, en tant que «véritable pépinière de compétences et une source indispensable qui approvisionne les différentes unités de combat en composante humaine qualifiée, leur garantissant ainsi le bon accomplissement de leurs missions». À son arrivée à l'Académie militaire de Cherchell, qui porte le nom du défunt président Houari-Boumediène, et où il a été accueilli par le général major Saïd Chengriha, commandant des Forces terrestres, le général-major Ali Sidane, commandant de la 1re Région militaire, et le commandant de l'Académie, le général de corps d'armée a observé un moment de recueillement en hommage aux sacrifices des chouhada et moudjahidine de la glorieuse Révolution de Libération, déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative, avant de réciter la Fatiha.