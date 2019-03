Polyclinique Akid-Lotfi à Oran : un nouveau centre de dépistage de la surdité

Un nouveau centre de dépistage de surdité, équipé d’une cabine audiométrique, a été inauguré, lundi, au niveau de la polyclinique 2 à haï Akid-Lotfi (Oran), en présence du directeur de la santé et de la population de la wilaya, Nasreddine Bouda, et de cadres locaux du secteur.

Cette consultation ORL équipée d’une cabine audiométrique permet l’examen de la fonction auditive et de distinguer différents types de surdité aussi bien pour les enfants que pour les adultes, a indiqué, à l’APS, Hanane Temmar, médecin spécialiste en ORL, ajoutant que ce centre de dépistage de surdité est le deuxième du genre au niveau local, après celui de la polyclinique du boulevard de l’ALN (ex-Front de mer).

Plus qu’un outil de mesure, cet équipement lourd permet un examen para-clinique complémentaire non invasif dans l’évaluation de la surdité des sujets, qu’ils soient jeunes ou âgés, a-t-elle expliqué, faisant savoir qu'un tiers des personnes âgées de plus de 65 ans ont une presbyacousie (diminution progressive de l'acuité auditive due au vieillissement), nécessitant un appareillage.

En 2018, sur 100 enfants scolarisés atteints d’hypoacousie (faible acuité auditive) nécessitant un appareil auditif, ont effectué l’audiogramme ailleurs, notamment chez le privé (cet appareil indisponible au niveau de la polyclinique 2 à haï Akid-Lotfi). Pour sa part, le chef de service prévention à la direction de la santé et de la population, Dr Youcef Boukhari, a assuré que 1.035 enfants scolarisés de la wilaya d’Oran ayant une hypoacousie ont été pris en charge.

Il est prévu, au profit des élèves malentendants nécessitant un appareil auditif, l’ouverture prochaine d’une antenne de l’Office d’appareillage pour handicapés (ONAPH) à haï El badr, selon un cadre de la direction de la santé de la wilaya. (APS)