Tourisme : La technologie au secours du secteur

Le tourisme chez nous, comme ailleurs, s’inspire des nouvelles technologies, pas seulement pour «lustrer» une quelconque destination, mais aussi pour mettre à la disposition du client les informations nécessaires concernant les offres et les produits en vogue, selon les bourses et bien sûr en fonction des choix de chaque catégorie.

C’est un fait, il devient de plus en plus aisé d’atteindre le touriste où qu’il soit à travers les moyens de communication qui n’ont rien laissé au hasard pour garantir un «mieux vivre» et ce, en fournissant à travers la toile des voyages virtuels, avant de programmer ses vacances et de se fixer sur une option ou une autre. L’avantage offert par ces nouveaux procédés réside dans la rapidité et la qualité d’un e-marketing utilisé au service d’un secteur, classé aujourd’hui parmi les plus pourvoyeurs de richesses, tant en termes d’emplois que de ressources financières.

Aujourd’hui, on use et abuse de l’outil internet afin d’être à la page du e-tourisme qui sème à tout vent, avec des technologies de pointe, orientées vers la satisfaction des vacanciers et le développement d’une activité ayant réussi, ces dernières années, à se transformer carrément en industrie, à part entière et sans conteste, notamment pour certains pays. La promotion du tourisme est, de nos jours, un besoin économique qui devrait être porté aussi par les portails électroniques du ministère du tourisme, des établissements de villégiature, les agences de voyage et même les réseaux sociaux qui accueillent un nombre impressionnant d’internautes, à même de valoriser les potentialités des produits, donc, les vendre.

Ce n’est pas étonnant que beaucoup de voyagistes aient rejoint la communauté de l’espace bleu et autres pour répondre aux nouveaux besoins du marché du tourisme en Algérie, appelé, à son tour, à se mettre au contexte mondial pour augmenter ses parts de touristes, qu’ils soient nationaux ou étrangers.

Tout le monde est connecté ainsi avec des sites et des applications qui foisonnent actuellement pour donner une belle image du tourisme en Algérie. L’expérience n’est certes pas nouvelle par rapport à d’autres pays, mais elle est unique en son genre pour l’Algérie qui recèle des potentialités énormes; naturelles, culturelles et cultuelles, à même de faire du tourisme le fer de lance de l’économie nationale. Aujourd’hui, il est établi que l’innovation est l’ultime solution pour donner du tonus à un secteur aussi stratégique que le tourisme. Ce n’est étonnant que des jeunes aient lancé des applications sur smartphones pour «guider» le tourisme.

Il existe «Syaha dz», le start up «Nbatou. com», dédié au développement du tourisme local, et bien d’autres applications devenues familières aux algériens. Il faut savoir que, par exemple, «Nbatou. com» est consulté par 5.000 à 10.000 visiteurs par mois.

A l’heure de la modernisation des supports et des canaux de communication, le tourisme se rend à l’évidence d’emprunter le chemin de la technologie pour que ce dernier sorte chez nous de sa léthargie.

Samia D.