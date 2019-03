L’entrefilet : Environnement et salafisme

Les participants à la 17e édition du Festival culturel national annuel du film amazigh ont assisté à la projection de deux documentaires abordant respectivement l'atteinte à l’environnement et la menace salafiste, mettant la lumière sur la mobilisation des communautés villageoises contre ces deux maux, qui étaient en compétition pour l’Olivier d’or au (FCNAFA) clôturé lundi à Tizi-Ouzou. "L’Islam de mon enfance" de Nadia Zouaoui, un documentaire de 88 mn, met en évidence "l’invasion" de l’idéologie salafiste fondée sur l’interdit, le dénigrement de la femme, le bannissement de la quête du savoir et de la connaissance et le rejet de toute différence, qui tente de se substituer à "l’islam algérien" qui cultive les valeurs de l’amour, de la tolérance et de la paix. Dans ce documentaire, la réalisatrice rapporte la réaction des habitants d’un village à Tizi-Ouzou lors d’un conflit qui les a opposés à une association religieuse qui voulait construire une grande mosquée afin d’y prêcher et pratiquer l’idéologie salafiste. Ce sursaut villageois est aussi mis en avant dans le documentaire "Asefrek N Yidhouman Di Bouzguène" de Djamel Bacha. Ce film de 46 mn traite de l’organisation des habitants du village de Bouzguène pour la gestion des déchets à travers la mise en place de centres de tri et de compostage dans certains villages, dont le premier a été crée en 2014 au village de Taourirt. Un documentaire qui dévoile le processus simple mais efficace, de gestion des ordures ménagères, triées à la maison par les femmes. Il insiste aussi sur le rôle des associations dans la sensibilisation des citoyens et surtout les enfants sur la question de protection de l’environnement. Ces deux films étaient en compétition avec quatre autres productions de la catégorie documentaire. Quatre longs métrages, 10 courts métrages et trois films d’animation se disputaient, en outre, le prix l’Olivier d’or, la plus haute distinction de ce festival. Pour rappel, le jury de cette 17e édition, présidé par le réalisateur/producteur, Said Oulmi, épaulé par les réalisateurs, Mohamed Oudjedoub (également producteur) et Nasser Yahmi et les journalistes, Cherif Mammeri et Seddik Gahnia (critique de cinéma).

R. C.