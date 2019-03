Création à Alger d’un centre régional pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel : M. Azzedine Mihoubi préside le conseil d’administration

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a présidé, hier, au Musée national des beaux-arts à Alger, la réunion de la première cession de son conseil d’administration international, dans le but de la création du Centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de catégorie 2, placé sous l’égide de l’Unesco, dont le directeur est Slimane Hachi.

Rappelant l’engagement de longue date de l’Algérie pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, Azzedine Mihoubi est revenu sur la loi du patrimoine nationale 98-04 qui a permis de définir les biens culturels matériels et immatériels, avec notamment la mise en place de cadres juridiques pour la banque nationale d’informations relatives au patrimoine.

Revenant sur l’engagement de l’Algérie au service de la culture africaine, avec notamment le projet d’ouverture du musée africain à Alger et le Festival panafricain, le ministre de la Culture a mis en exergue les objectifs stratégiques de la création de ce centre, entre autres le renforcement des capacités et compétences des pays africains dans les domaines de l’identification, l’inventaire, la recherche scientifique, la documentation et la sauvegarde du patrimoine immatériel ; stimuler la coopération et les échanges d’experts et d’expertises entre les organes africains chargés du patrimoine immatériel ; faciliter les échanges entre les musées et les centres d’archives spécialisés en matière de patrimoine immatériel ; constituer des bases de données et contribuer à une meilleure connaissance du patrimoine immatériel en Afrique.

Pour Tim Curtis, représentant de la directrice générale de l’Unesco, la création du centre régional d’Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique symbolise l’engagement des autorités algériennes au service de la culture, notamment avec les importants accords signé avec l’Unesco en 2014. « L’Algérie est un partenaire de l’Unesco de longue date. C’était l’un des premiers pays à avoir ratifié la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en 2003, ainsi que son dépôt de sept dossiers», a-t-il noté. Tim Curtis a par ailleurs rappelé le grand potentiel culturel du continent africain et l’engagement de beaucoup d’Etats quant à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

« Ce sont 178 pays signataires de la Convention de l’Unesco dont la plupart des Etats africains. Cet engagement renforce la cohésion sociale des communautés des différents pays africains qui aspirent à un avenir fier de ce patrimoine. Il faut rappeler que cinq des treize cessions de la sauvegarde du patrimoine de l’Unesco ont eu lieu en Afrique dont la dernière aux Iles Maurice et deux sur le sol algérien », a-t-il ajouté.

De son coté, Rachid Beladhan, représentant du ministre des Affaires étrangères, a souligné l’importance de la création de ce centre qui devrait répondre aux aspirations africaines pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. L’interlocuteur a en outre déclaré que l’Algérie mettra toute son énergie et ses compétences pour que ce centre rayonne sur le continent africain.

Kader Bentounès