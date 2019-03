Algérie-Roumanie : Le ministre des Relations avec le parlement reçu par M. Bedda et par M. Benmessaoud

Le ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda s'est entretenu, hier à Alger, avec son homologue Roumain, Ilie Viorel, sur les mécanismes et voies de concrétiser les clauses du mémorandum d'entente signé entre les ministères algérien et roumain des Relations avec le parlement. Ce mémorandum vise à développer des programmes spécialisés pour les experts des deux pays, notamment dans les études parlementaires et mesures d'élaboration des règles juridiques et de coordination des relations entre le pourvoir exécutif et le parlement. Dans une déclaration à la presse au terme de la rencontre, M. Bedda a indiqué que les accords signées lors de sa visite en Roumanie permettront également de former les cadres des deux pays, soulignant l'impératif de renforcer les relations bilatérales dans d'autres secteurs. De son côté, M. Viorel, qui effectue une visite de cinq jours en Algérie à l'invitation de son homologue algérien, a mis l'accent sur la nécessité de conforter les relations bilatérales dans le domaine économique et touristique et de renforcer d'autres secteurs qui intéressent les deux pays. A l'issue de cette rencontre, un réunion élargie a été tenue durant laquelle M. Bedda a présenté un exposé sur l'expérience démocratique en Algérie, l'exercice parlementaire et la relation entre le gouvernement et le parlement.



Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a passé en revue, hier, avec le ministre roumain, les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine touristique. La rencontre a permis d'évoquer «l'état des relations bilatérales et plusieurs questions d'intérêt commun», et de mettre en avant «les réalisations accomplies par l'Algérie dans ce domaine», M. Benmessaoud a insisté sur «l'importance de renforcer les relations entre les deux pays dans le domaine du tourisme et de l'artisanat, à travers la mise en place de mécanismes pour le développement des relations bilatérales notamment en matière de tourismes de montagne, rural et thermal». Il a souligné, en outre, «l'importance de rapprocher les opérateurs et acteurs touristiques en vue de promouvoir les relations bilatérales dans les domaines du tourisme et de l'artisanat, à travers l'échange de visites touristiques entre les opérateurs et l'organisation de voyages de prospection au profit de la presse spécialisée roumaine pour faire connaître l'Algérie». Par ailleurs, le ministre roumain a salué «les potentialités touristiques que recèle l'Algérie, à même de renforcer sa place en tant que destination touristique par excellence», relevant «les nombreux points communs entre les deux pays».