Raccordement à internet et au téléphone des régions reculées, Mme Faraoun : « Les délais seront réduits »

La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Mme Houda Imane Faraoun, a affirmé hier à Khenchela que l’Etat était «déterminé» à faire parvenir les services d’internet et du téléphone aux campagnes et villages reculés de toutes les wilayas dans «des délais proches». La ministre a reconnu , à l’issue de la présentation d’un exposé sur son secteur, l’existence «d’un retard dans le raccordement de plusieurs localités isolées ,notamment dans les wilayas au relief montagneux à l’instar de Khenchela».

La ministre a donné des instructions fermes aux responsables locaux du secteur pour rouvrir tous les centres postaux fermés en attendant l’affectation d’un nombre suffisant de travailleurs pour les exploiter, assurant que l’objectif de son département est d’un bureau de poste pour 1000 habitants. Elle a fait état en outre du recrutement de 180 agents à Khenchela au cours de l’exercice 2019 ,dont 107 par Algérie télécom et 73 par Algérie poste, et a promis de relever ce chiffre en «juin prochain» en cas de manque en ressources humaines. A son arrivée à Khenchela, la ministre a lancé deux projets de connexion de Khenchela à Tébessa et Oum El Bouaghi sur 70 km dans le cadre du projet de raccordement des wilayas au réseau de fibre optique haut débit et a ordonné de livrer les deux projets dans deux mois. La ministre a procédé aussi à la mise en service du projet de fibres optiques FTTH à la cité 2000 logements AADL et a ordonné le lancement de la commercialisation du service internet aux habitants «la semaine prochaine au plus tard». Mme Faraoun s’est rendue dans la commune d’Ouled Rechach pour y ouvrir un nouveau bureau de poste réalisé sur un financement du Fonds national de garantie et solidarité des collectivités locales et a insisté notamment sur le bon accueil des citoyens et l’information des usagers.