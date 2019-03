Partenariat algéro-français : Grandes opportunités dans l’industrie pétrolière et gazière

Pas moins de 200 entreprises algériennes et 33 françaises ont participé aux Premières Rencontres algéro-françaises de l’industrie pétrolière et gazière, qui se sont tenues, hier, à l’hôtel Le Méridien Oran. Ce qui a marqué ces rencontres, c’est la présence forte de délégations représentant les plus importantes compagnies intervenant dans le secteur dans les deux pays, à savoir Sonatrach et ses filiales, Total, Engie et Cegelec. «De nombreux hommes d’affaires français ont fait le déplacement en Algérie, afin de participer à l’évènement. Le plan de Sonatrach 2030 prévoit d’énormes investissements et une réorganisation complète, et donc beaucoup de savoir-faire à prendre ailleurs. Aujourd’hui, je pense que les entreprises françaises et étrangères ont pris la mesure de la volonté du gouvernement algérien de tout faire et de tout fabriquer ici. Elles ont compris que l’importation pure et simple n’était plus d’actualité. Les gens ont, aussi, compris qu’il fallait trouver des partenaires algériens, apporter du savoir-faire et une vraie volonté de travailler et de co-localiser les productions ici», affirme M. Michel Bisac, président de la Chambre de commerce et d’industrie algéro-française, dans une déclaration à notre journal. Selon le même responsable, les secteurs pharmaceutiques, agro-alimentaires, énergie renouvelable, pétrole et gaz intéressent en particulier les entreprises étrangères, car, précise-il, ils sont dans l’axe du développement fixé par le gouvernement algérien. Il a ajouté que «les entreprises françaises sont aujourd’hui présentes, pour faire connaître leur savoir-faire et trouver des partenaires ici en Algérie, pour profiter de cet élan important de l’Algérie qui veut se développer dans tous ces domaines cités», a-t-il assuré. La tenue de ces rencontres, soulignent les organisateurs, «fait suite à la participation de la CCIAF, en mars 2018, à la troisième édition des rencontres Expo-Sciences, organisées par le Groupe Sonatrach, sous le thème «Innovation et Partenariat», dans un contexte mondial de transition énergétique où la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française avait eu l'occasion d'organiser l'espace France-Algérie et d’accompagner plus de 28 entreprises françaises», a-t-on indiqué. L’objectif de cet évènement est de promouvoir les opportunités de partenariats industriels, notamment en matière de développement de la capacité de fourniture locale de pièces, équipements, services, de sous-traitance et de maintenance des activités pétrolières et gazières. Il convient de souligner que ces rencontres professionnelles se sont déroulées en format b to b, avec des rendez-vous organisés entre entreprises des deux pays, ainsi qu’un programme d’ateliers thématiques et techniques. «L'échange, la confrontation des besoins et des opportunités, entre chefs d’entreprises algériens et français, sont les objectifs de ces Premières Rencontres qui, nous l’espérons, permettront de concrétiser rapidement des partenariats productifs», lit-on dans un document distribué à la presse. À noter que la CCIAF est une association agréée par les autorités algériennes en février 2011, avec pour mission de favoriser et de développer la relation économique ente entreprises des deux pays.

La CCIAF compte aujourd’hui, selon le même document, 2.000 entreprises membres (200 entreprises françaises et 1.800 entreprises algériennes). Elle accompagne les entreprises en termes de mise en relation d’affaires, d’informations réglementaires, économiques et sur la pratique des affaires.

Amel Saher