Préparation de la saison estivale : Une batterie de mesures

Le ministre des Ressources en eau a présidé, hier, une réunion consacrée à l’examen de l’état de mise en œuvre des programmes de développement de son secteur, à travers le territoire national, et ce en prévision de la saison estivale.

Cette réunion a regroupé les directeurs centraux du ministère, les directeurs des ressources en eau de wilaya, les directeurs généraux des organismes de gestion du service public de l’eau, ainsi que les représentants des entreprises chargées de la réalisation des projets. Dans son allocution d’ouverture, le ministre a rappelé la situation difficile qui a prévalu durant la saison estivale 2017, marquée par des perturbations en matière d’alimentation en eau ayant affecté 25 wilayas. Cette situation s’est relativement améliorée durant la saison estivale 2018, grâce à la mise en œuvre d’une batterie de mesures, pour la prise en charge de ce déficit. M. Necib a précisé que le secteur a engagé, en coordination avec le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, ainsi que les autorités locales, des solutions d’urgence, pour accélérer la mise en service partielle des projets structurants (Sétif, OEB, BBA, Chott El-Gharbi, etc.), et le lancement d’un programme complémentaire d’urgence pour 30 wilayas.

Le bilan établi à fin février 2019 fait ressortir une amélioration considérable en matière de distribution à l’échelle nationale. En effet, 80% de la population est actuellement desservie au quotidien (dont 45% H24).

Ce résultat est atteint, grâce à la mise en service de 53 projets, qui ont permis une mobilisation supplémentaire de 265.000 m3/j et une capacité additionnelle de stockage de plus de 110.000 m3 touchant directement une population de 2.500.000 habitants.

Pour améliorer davantage la situation du service public de l’eau en prévision de la saison estivale, l’objectif arrêté est d’atteindre la couverture quotidienne de 86% de la population, dont 50% en H24.

Cet objectif sera atteint, à la faveur de la mise en service de plusieurs projets, dont :

- la livraison de 16 projets structurants qui vont permettre la mobilisation supplémentaire de 955.000 m3/j, touchant directement une population de 4.400.000 habitants ;

- la livraison de 33 projets sectoriels décentralisés qui vont permettre la mobilisation supplémentaire de 270.000 m3/j, touchant directement une population de 2.100.000 habitants ;

- la livraison de 270 projets à impact local, dans le cadre du programme d’urgence complémentaire 2018.

Par ailleurs, il est prévu l’intégration à l’ADE de 150 communes, d’ici la fin juin 2019.

L’atteinte de cet objectif nécessite la mobilisation de l’ensemble des acteurs. Pour cela, le ministre a exhorté les représentants des entreprises de réalisation à renforcer et à redynamiser les chantiers en moyens humains et matériels, par une organisation adaptée à l’échéancier arrêté.

Les directeurs des ressources en eau de wilaya et maîtres d’ouvrages ont été appelés à faire preuve de plus de rigueur dans le suivi des programmes, et à porter assistance aux entreprises, pour la levée de toutes les contraintes entravant le bon déroulement des travaux.

Les gestionnaires du service public de l’eau devront avoir une présence effective sur terrain, pour une meilleure efficacité dans la prise en charge des doléances des citoyens et des incidents techniques qui pourraient survenir et causer des perturbations de la distribution.

Comme à chacun de ses rendez-vous avec les cadres du secteur, le ministre a insisté sur la nécessité de renforcer la communication institutionnelle.