Partenariat Algéro-Turc : M. Necib lance une usine de production de tuyaux à Relizane

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a posé, hier, la première pierre d’un complexe de production de tuyaux dans la zone industrielle de Sidi Khettab, dans le cadre d'un partenariat algéro-turc. Hocine Necib a indiqué que ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique de l’État visant à diversifier l’économie nationale hors hydrocarbures, et à réduire la facture d’importation.

Le ministre a souligné que ce complexe est un acquis pour la wilaya et l'Algérie, qui satisfera les besoins du secteur des Ressources en eau et le marché national, mettant l'accent sur la position stratégique de Relizane, proche du port de Mostaganem, facilitant l’exportation du produit de ce complexe. Cet investissement d'une valeur de 80 millions d’euros obéit à la règle de partenariat 49/51 entre le groupe algérien Cosider et la société turque Samssan Makina Industries.

Cette usine, dont le délai de réalisation est fixé à 18 mois, produira plus de 100.000 tonnes de tuyaux par an, ce qui devra satisfaire les besoins du marché national et permettre de s’orienter vers l’exportation. Elle sera réalisée sur une superficie de 33 hectares, et devra créer 160 postes d’emploi. En outre, M. Necib a mis en service, au début de sa visite, un réservoir d’une contenance de 1.000 mètres cubes d’eau, dans la commune de Belacel, destiné à alimenter la population de la région.

Il a procédé aussi à la pose de la première pierre d'une station de pompage d’eau de 40.000 m3/jour, dans la commune d’Oued El-Kheir (Mostaganem), pour alimenter la zone industrielle de Sidi Khettab.

Le programme de la visite prévoit la pose de la première pierre d’une autre station de pompage à Heraïziia, dans la daïra de Zemmoura, d’une contenance de 19.700 m3, pour alimenter les communes de Zemmoura, Dar Benabdellah, Mendès et Oued Slam en eau de mer dessalée, ainsi que l'inauguration d'un réservoir d’eau de 1.000 m3, dans la nouvelle ville de Benadda-Benouda (Relizane).