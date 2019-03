La SG de l’UNFA salue le caractère pacifique des marches populaires

S’exprimant à l’ouverture des travaux du 12e Congrès national de l’UNFA, la secrétaire générale, Nouria Hafsi, a salué hier, le caractère pacifique et civilisationnel des marches populaires appelant au changement, dans plusieurs régions du pays. Mme. Hafsi a indiqué que «les participants à ces marches pacifiques ont donné une leçon à tous ceux qui tentent d’ébranler la stabilité et la sécurité du pays», appelant dans ce sens, à l’«unification des rangs pour la préservation de l’unité nationale». Réélue pour un nouveau mandat à la tête de l’UNFA, Mme Hafsi a appelé à «un dialogue réel et sérieux pour trouver des solutions aux différentes préoccupations des citoyens», soulignant l’impératif d’«associer les jeunes à ce dialogue afin de prendre en charge leurs préoccupations à même de les engager dans le processus de développement».